Британский виртуальный оператор LycaMobile зарегистрировался в Украине

Крупнейший в мире виртуальный оператор мобильной связи (Mobile Virtual Network Operator, MVNO) LycaMobile зарегистрировал в Украине юридическое лицо, представляющее его интересы.

Об этом сообщает liga.net.

Компания собирается предоставлять услуги на всей территории страны.

"В едином госреестре указано, что предприятие внесено в него в начале мая этого года. Правда, учредителем предприятия является некий Станислав Поляков, а не Lyca Group (со штаб-квартирой в Лондоне)", - пишет издание.

"Запуск MVNO на новой территории - сложный процесс со многими факторами, однако мы надеемся сделать объявление о LycaMobile Ukraine в ближайшем будущем", - сообщила представитель Lyca Group в Лондоне Шарлотта Юкес.

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По ее словам, в Украине, как и в других странах мира, компания постарается реализовать свою дискаунт-стратегию на рынке национальных и международных звонков, СМС и передачи данных.

В доменных именах lycamobile.ua и lycamobile.com.ua уже настроена переадресация на голландский сайт группы.

Кроме того, в сведениях о регистрации украинского юридического лица указано, что, помимо телеком-услуг, компания также намерена предоставлять финансовые сервисы.

Напомним, LycaMobile (Великобритания, оборот €1,6 млрд в 2015 году) - это полноценный виртуальный оператор со всеми необходимыми IT-системами для предоставления телеком-услуг. Бизнес таких компаний заключается в том, что они арендуют у мобильных операторов инфраструктуру и продают на ее базе сервисы для конечных клиентов (например, на таких условиях Lyca уже более пяти лет сотрудничает с британским O2). Компания работает в 22 странах и обслуживает более 15 млн абонентов.