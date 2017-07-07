СМИ: В июне в зоне АТО количество небоевых потерь выросло вдовое

В июне 2017 года в зоне АТО в составе всех воинских формирований небоевые потери составили 18 погибших. Еще 24 получили ранения и увечья. При этом боевые потери в июне составили 27 погибших и 1 пропавший без вести. Об этом сообщает главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

По сравнению с маем число небоевых потерь увеличилось вдвое. Из числа 18 погибших по небоевым причинам 10 смертей - это гибель в результате алкогольного опьянения либо по вине пьяного военнослужащего.

"19 июня группа военнослужащих во главе с командиром взвода одной из механизированных бригад взяла с собой алкоголь и отправилась купаться на озеро близ Кураховской ТЭЦ. Только на следующий день обнаружили, что один из них на место дислокации не вернулся. 22 июня тело утонувшего обнаружили на берегу", - приводит журналист один из примеров небоевых потерь.

20 июня группа военнослужащих на взводном опорном пункте той же самой механизированной бригады отмечала с алкоголем первую зарплату одного из своих товарищей. В ходе пьяной беседы один из солдат нечаянно подорвал гранату. В результате два солдата погибли, два получили серьезные ранения.

26 июня двое солдат другой механизированной бригады вместе выпивали на ротном опорном пункте, поссорились, один из них застрелил товарища.

Также 26 июня в мотопехотной бригаде выстрелом пьяного военнослужащего была убита военнослужащая женщина - начальник электростанции.

Бутусов отмечает, что согласно докладу одного из руководящих сотрудников штаба АТО, 76% небоевых потерь приходится на части, которые более 5 месяцев пробыли в зоне АТО.