Парубий придумал, как будет наказывать депутатов за сквернословие

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий обещает останавливать выступления народных депутатов, если те будут прибегать к сквернословию.

Об этом он заявил во время пленарного заседания, передает Эспрессо.TV.

Парубий опирается на нормы парламентськорго регламента, в которых говорится, что оратор должен выступать только по тому вопросу, по которому ему предоставлено слово.

Спикер привел перечень случаев, когда председательствующий может остановить выступление депутатов и запретить выступление во время заседания. В частности, речь идет об "оскорбительных высказываниях, неприличных словах, призывах к незаконным действиям".

"С завтрашнего дня я начну более жестко к этому подходить и останавливать выступления", - заключил господин Парубий.

Глава парламента выразил надежду, что "зал с пониманием отнесется ко всем другим вопросам, предусмотренным регламентом".

