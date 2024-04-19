"Парад отставок": в Раде анонсировали "перестановки" в Кабмине на следующей неделе

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил, что есть "ощущение", что будут уволены 3-4 министра, среди которых "даже две вице-премьера". Однако финального решения никто не знает.

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Уже на следующей неделе стоит ожидать отставки в Кабинете министров, Генеральной прокуратуре и других ведомствах. Об этом 19 апреля у себя в Telegram сообщил народный депутат Украины Ярослав Железняк.

"Не так громко, как вы ожидали, но очень скоро вы увидите парад отставок "по собственному желанию", — написал он.

По его словам, никто не знает финального решения. Но есть "ощущение", что будут уволены 3-4 министра, среди которых "даже две вице-премьера". Кроме того, в отставку может пойти Генпрокурор, члены Счетной палаты.

"Возможно еще пару позиций", — отметил Железняк.

По его словам, нужно будет сделать "перемещения" по освободившимся вакансиям. Однако не факт, что все назначения пройдут именно на следующей неделе.

"Еще раз, окончательного решения по конкретным фамилиям нет, поэтому может перебраться еще. Но точно какой-нибудь кадровый пакет будет", — отметил Железняк.

Ярослав Железняк об увольнениях Фото: Скриншот

Кроме того, народный депутат Алексей Гончаренко у себя в Telegram сообщил, что якобы будет уволена вице-премьер министр Ирина Верещук. Также может быть уволен министр инфраструктуры Александр Кубраков, но это решение еще под вопросом.

"Минкульт будут расформировать и куда-то присоединять. Оксен Лисовый, министр образования, тоже скорее всего – все", — написал Гончаренко.

Алексей Гончаренко об увольнениях Фото: Скриншот

Напомним, первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко заявил, что в Раде отходят от мысли о реформах в обмен на деньги. По его словам, ходят слухи о том, что ряд народных депутатов хочет сложить мандаты, однако обращений по этому поводу Корниенко не видел.