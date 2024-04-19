"Парад відставок": у Раді анонсували "перестановки" в Кабміні наступного тижня

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Железняк повідомив, що є "відчуття", що буде звільнено 3-4 міністри, серед яких "навіть дві віцепрем'єрки". Однак фінального рішення ніхто не знає.

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Уже наступного тижня варто очікувати відставки в Кабінеті міністрів, Генеральній прокуратурі та інших відомствах. Про це 19 квітня у себе в Telegram повідомив народний депутат України Ярослав Железняк.

"Не так голосно, як ви очікували, але дуже скоро ви побачите парад відставок "за власним бажанням", — написав він.

За його словами, ніхто не знає фінального рішення. Але є "відчуття", що буде звільнено 3-4 міністри, серед яких "навіть два віцепрем'єри". Крім того, у відставку може піти Генпрокурор, члени Рахункової палати.

"Можливо ще кілька позицій", — зазначив Железняк.

За його словами, потрібно буде зробити "переміщення" за вакансіями, що звільнилися. Однак не факт, що всі призначення відбудуться саме наступного тижня.

"Ще раз, остаточного рішення щодо конкретних прізвищ немає, тому може перебратися ще. Але точно якийсь кадровий пакет буде", — зазначив Железняк.

Ярослав Железняк про звільнення Фото: Скриншот

Крім того, народний депутат Олексій Гончаренко у себе в Telegram повідомив, що нібито звільнять віцепрем'єр-міністра Ірину Верещук. Також може бути звільнений міністр інфраструктури Олександр Кубраков, але це рішення ще під питанням.

"Мінкульт будуть розформувати і кудись приєднувати. Оксен Лісовий, міністр освіти, теж, найімовірніше, — усе", — написав Гончаренко.

Олексій Гончаренко про звільнення Фото: Скриншот

Нагадаємо, перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко заявив, що в Раді відходять від думки про реформи в обмін на гроші. За його словами, ходять чутки про те, що низка народних депутатів хоче скласти мандати, однак звернень із цього приводу Корнієнко не бачив.