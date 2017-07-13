У власти есть задача посадить представителя оппозиции, задавить оппонентов власти, а для любого политика попытки посадить его по политическим обвинениям - это успех.

Об этом заявил Михаил Добкин после того как депутаты Верховной Рады сняли с него депутатскую неприкосновенность и разрешили взять под арест.

"Я стал жертвой. Для любого политика попытки посадить его по политическим обвинениям - это успех", - заявил Добкин.

Он сказал, что ожидал, что его арестуют прямо на выходе из Парламента, но "мученика при жизни решили не делать". "Я даю вам гарантию, что я никуда не собираюсь уезжать. И буду завтра в 14.00 в ГПУ, - заявил народный депутат.

Он также добавил, что "гордится тем, что господь Бог подарил ему такой шанс".

Напомним, Евросоюз изменил официальную позицию по антикоррупционному суду в Украине.