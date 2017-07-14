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<span class="label red">Видео</span> Львов очистили от мусора, - обладминистрация
Фото:loda.gov.ua

Видео Львов очистили от мусора, - обладминистрация

За 20 дней убрали 677 перенакопленных контейнерных площадок

14.07.17 492
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Во Львове завершили уборку всех перенакопленных мусорных площадок. Об этом сообщает пресс-служба Львовской областной государственной администрации.

"По информации департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства в городе Львове в период с 23 июня по 13 июля убрали 677 перенакопленных контейнерных площадок", - говорится в сообщении.

В настоящее время вывоз мусора из города Львова вошел в привычный режим работы.

Далее в городе планируется наладить раздельный сбор твердых бытовых отходов в городе.

Напомним, проблему львовского мусора обострил пожар на Грибовичской свалке в мае 2016 года, после которого на полигоне прекратили отгружать отходы. Львовская власть пыталась договориться о вывозе мусора в другие регионы, но натолкнулась на протесты тамошних жителей и, по утверждению львовских властей, саботаж со стороны власти.

22 июня глава Львовской областной государственной администрации Олег Синютка предложил мэру Львова Андрею Садовому передать в управление ЛОГА вывоз твердых бытовых отходов из Львова.

В предложении указано, что власти области обязуется вывезти накопленный мусор из Львова за 20 дней, и до 2019 года ввести в эксплуатацию комплекс по переработке отходов на территории области. В свою очередь, Львову предлагают выделить 300 млн грн субвенции в год на вывоз отходов и передать во временное управление области коммунальное предприятие "Львовспецкоммунтранс".

30 июня Львовский горсовет официально передал полномочия по уборке мусора обладминистрации.

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