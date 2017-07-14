Порошенко: Через несколько недель будет сформирован новый Верховный суд

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что через несколько недель будет сформирован новый Верховный суд. Об этом он сказал в ходе открытия в Тернополе лабораторного комплекса "Тернопольской университетской больницы".
"В течение нескольких недель будет сформирован новый Верховный суд, который должен быть лишен коррупции", – отметил глава государства.
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За кілька тижнів буде сформовано новий Верховний суд, який має бути позбавлений корупції. - П— Svyatoslav Tsegolko (@STsegolko) 14 июля 2017 г.
Напомним, 7 июля члены Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС) 11 голосами преодолели отрицательное заключение Общественного совета добродетели (ОСД) на избрание действующего председателя Верховного Суда Ярослава Романюка в новый состав Верховного суда.