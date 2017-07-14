Порошенко сказал, сколько "денег Януковича" пойдет на Нацполицию

Почти 1 млрд гривен из средств, которые были конфискованы у беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича, пойдут на нужны Национальной полиции Украины. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко во время рабочей поездки в Тернополь, передает РБК-Украина.

"Полтора миллиарда гривен из общего фонда и почти миллиард из средств, конфискованных у Януковича, пойдет на Национальную полицию", – сообщил Порошенко.

Напомним, в июне глава Национальной полиции Сергей Князев сообщал, что в патрульную полицию планируется дополнительно набрать около 5,5 тыс. сотрудников. Сотрудники будут задействованы для укомплектования подразделений патрульной полиции, дорожной патрульной полиции, групп быстрого реагирования и патрулей на местах.

По его словам, подразделения патрульной полиции будут охватывать даже самые удаленные населенные пункты страны, реагируя на сообщение быстро и эффективно. В то же время создание новых рабочих мест позволит качественно распределить нагрузку по уже существующим отделениям патрульной службы.