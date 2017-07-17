Уполномоченного по правам украинцев назначили во Вроцлаве

Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Rzeczpospolita.

"В хорошем смысле количество граждан Украины во Вроцлаве - это важный общественный вызов. Думаю, что Анна Шарич будет плодотворно сотрудничать с Fundacja Ukraina и в будущем организация будет помогать украинцам, живущим во Вроцлаве", - сказал мэр.

Помимо этого, Дуткевич инициировал назначение гранта украинской организации Fundacja Ukraina в размере 50 тыс. евро, которые город получил в рамках Национальной награды Германии. По словам руководителя организации Артема Зозули, эти средства пойдут на расширение предложений по изучению курса польского языка для украинцев.

На сегодняшний день во Вроцлаве живут, работают и учатся от 60 до 100 тыс. украинцев.

Напомним, неизвестные бросили петарды у ограды генконсульства Польши в Луцке.