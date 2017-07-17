Уполномоченного по правам украинцев назначили во Вроцлаве

Мэр Вроцлава (Польша) Рафал Дуткевич назначил своего бывшего заместителя Анну Шарич на должность уполномоченного по правам украинцев.
Об этом сообщают европейские СМИ со ссылкой на Rzeczpospolita.
"В хорошем смысле количество граждан Украины во Вроцлаве - это важный общественный вызов. Думаю, что Анна Шарич будет плодотворно сотрудничать с Fundacja Ukraina и в будущем организация будет помогать украинцам, живущим во Вроцлаве", - сказал мэр.
Помимо этого, Дуткевич инициировал назначение гранта украинской организации Fundacja Ukraina в размере 50 тыс. евро, которые город получил в рамках Национальной награды Германии. По словам руководителя организации Артема Зозули, эти средства пойдут на расширение предложений по изучению курса польского языка для украинцев.
На сегодняшний день во Вроцлаве живут, работают и учатся от 60 до 100 тыс. украинцев.
Напомним, неизвестные бросили петарды у ограды генконсульства Польши в Луцке.