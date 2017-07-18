Охота на депутатов. За что с народных избранников снимают неприкосновенность

Фокус разобрался, со скольких депутатов Рады 8-го созыва сняли неприкосновенность и к чему это привело

Первый постмайданный созыв Рады оказался рекордным по количеству народных депутатов, лишённых неприкосновенности, — их уже 9 человек, а двое скрываются за границей. Генеральный прокурор Юрий Луценко анонсирует новые представления на депутатов уже этой осенью, а президент подготовил законопроект о внесении изменений в Конституцию, которым предлагает и вовсе отменить депутатскую неприкосновенность. Фокус рассказывает о том, за что народных избранников 8-го созыва лишали ответственности перед законом и чем это для них закончилось.

Сергей Мельничук

Экс-комбат "Айдара" Сергей Мельничук стал первым депутатом, которого лишили неприкосновенности. Ещё до этого его выгнал из своей фракции Олег Ляшко.

Генпрокуратура обвинила депутата в создании вооружённой группы, занимавшейся грабежами и похищениями. Одними из самых известных эпизодов стало похищение экс-главы "Укрспирта" Михаила Лабутина, чтобы избежать его ареста ГПУ, а также похищение бывшего офицера "Айдара" Игоря Радченко. 3 июня 2015 парламент поддержал требование ГПУ.

Спустя два года, в июне 2017-го, Мельничука вызвали на допрос по новому делу — о создании террористической группы и разбое. По утверждению потерпевших, пьяные бойцы "Айдара" во главе с командиром ворвались в дом, забрали крупную сумму денег и два автомобиля. Сам нардеп проходит по этому делу в качестве свидетеля.

Игорь Мосийчук

Ближайший соратник Олега Ляшко Игорь Мосийчук стал одной из громких попыток тогдашнего генпрокурора Виктора Шокина улучшить свою репутацию. Скандального радикала обвинили в получении неправомерной выгоды — в Раде показали видеозапись со скрытой камеры, на которой Мосийчук берёт взятки в общем размере около 450 тыс. грн, обещая уладить вопросы с разрешением на разработку песчаного карьера и запросами о незаконной застройке. Парламент проголосовал о лишении неприкосновенности и аресте депутата в нарушение существующей процедуры. Пробыв за решёткой около двух месяцев, нардеп вышел на свободу, а Высший арбитражный суд признал постановление Верховной Рады незаконным.

В начале июля генеральный прокурор Луценко заявил, что его ведомство проводит проверку действий депутата и вполне возможно, что осенью подаст в Верховную Раду новое, расширенное представление об аресте Мосийчука.

Сергей Клюев

Сергей Клюев — видный деятель Партии регионов. Он был одним из тех, кто голосовал за "диктаторские законы", а совет ЕС ещё в 2014 году наложил арест на его счета по подозрению в незаконном использовании бюджетных средств. В мае 2015 года ГПУ подала на рассмотрение парламента представление о снятии с депутата неприкосновенности. По информации следствия, Клюев незаконно присвоил ОАО "Завод полупроводников", а также получил кредит в размере 200 млн евро от государственного Укрэксимбанка.

3 июня 2015 года Рада проголосовала за снятие с депутата неприкосновенности. Вечером того же дня он попытался улететь в Вену, но его не пропустили пограничники Борисполя. На следующий день Клюев не явился на допрос в ГПУ и с того момента находится во всеукраинском розыске. По информации нардепа Антона Геращенко, Клюев покинул Украину через неподконтрольные территории. С апреля 2016 года беглый парламентарий находится ещё и в международном розыске по линии Интерпола.

Александр Онищенко

Нардеп Александр Онищенко стал первой жертвой новых антикоррупционных органов — НАБУ и САП. В марте 2016 детективы НАБУ провели ряд обысков в компаниях Онищенко по подозрению в выводе денег из Укргаздобычи. Общий ущерб от его действий правоохранители оценивают в 1,6 млрд грн. 2 июля 2016 Онищенко вылетел в Минск, после чего, 5 июля, был лишён неприкосновенности.

Вскоре после бегства нардеп занялся публикацией компромата на президента Украины Петра Порошенко. Интерпол отказал в объявлении Онищенко в международный розыск. Сам он утверждает, что получил политическое убежище в "одной из стран Европы".

Вадим Новинский

Депутат Оппозиционного блока, получивший украинское гражданство 5 лет назад, попал в поле зрения правоохранителей по необычному делу. Его подозревают в превышении властных и служебных полномочий — якобы он осуществлял контроль за похищением архиепископа Александра (Драбинко), чтобы оказать давление и сместить с поста предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Регламентный комитет Рады дважды выступил против снятия неприкосновенности, тем не менее 8 декабря 2016 года парламент поддержал прокуратуру. Генпрокурор Луценко в начале месяца анонсировал новое представление на Новинского, в этот раз связанное с экономическими преступлениями. Объявить его в Раде Луценко может уже этой осенью.

Олесь Довгий

Депутата группы "Воля народа" Олеся Довгого подозревают в незаконном выделении земельных участков в бытность его секретарём Киевсовета в 2007 году. Тогда Довгий подписал решение об уменьшении площади заказника "Жуков остров" с 1630 га до 196 га. В дальнейшем заповедная земля была продана под застройку элитными коттеджами, общий ущерб, по мнению ГПУ, составляет более 80 млн грн.

Несмотря на отказ Регламентного комитета поддержать лишение неприкосновенности Довгого, сам депутат потребовал, чтобы эту защиту с него сняли. 10 июля Верховная Рада удовлетворила просьбу парламентария и генпрокурора.

Борислав Розенблат

Депутат фракции БПП Борислав Розенблат стал объектом длительной спецоперации — в течение полугода агент НАБУ под псевдонимом Екатерина получала лицензию на добычу янтаря в Житомирской области. Депутат, по мнению следователей, гарантировал ей всяческое содействие в обмен на значительную сумму денег. 19 июня сотрудники НАБУ задержали охранника Розенблата при получении $200 тыс. По утверждению главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого, эти деньги предназначались для Розенблата и другого народного депутата, Максима Полякова. Общая сумма переданных средств приближается к $300 тыс.

11 июля парламент проголосовал за снятие с депутата неприкосновенности, а фракция БПП исключила его из своих рядов. Нардепа обвиняют в злоупотреблении служебным положением и взяточничестве.

Максим Поляков

Депутат "Народного фронта" Максим Поляков попал в поле зрения правоохранителей в ходе той же операции, что и Розенблат. Агент НАБУ встречалась с его помощницей и передавала ей деньги для депутата. За вырученную сумму Поляков, говорят следователи, дал указание купить ему айфоны, которые должны стать доказательством в уголовном деле. Полякова подозревают в получении взятки, злоупотреблении влиянием и нарушении правил охраны и пользования недрами. 11 июля был лишён неприкосновенности вместе с Розенблатом.

Михаил Добкин

Арест Михаила Добкина был одним из требований активистов ещё со времён победы Евромайдана. Одиозный деятель эпохи Януковича, бывший городской голова Харькова, один из организаторов отрядов титушек, действовавших в Харькове и Киеве. Генеральная прокуратура обвиняет Добкина в незаконной передаче застройщикам 77 гектаров земли в 2008 году и нанесении ущерба в размере 226 млн грн.

13 июля Верховная Рада проголосовала за лишение депутата неприкосновенности, а уже 15 июля Печерский райсуд Киева арестовал Добкина на два месяца с возможностью внесения залога в размере 50 млн грн в течение 5 дней. Нардеп заявил, что у него таких денег нет, а залог за него внесут коллеги.

Фото: УНИАН, Украинское фото