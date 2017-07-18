Украинские военные летчики из 831-й бригады тактической авиации победили в номинации "Лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" на международном авиационном показе The Royal International Air Tattoo – 2017 в Великобритании. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

На авиашоу Украина была представлена двумя самолетами-истребителями Су-27 и военно-транспортным самолетом Ил-76 ВВС Украины.

В этом году летчики увеличили количество фигур высшего пилотажа и добавили новые элементы, которые выполняли на малых и предельно малых высотах. Программа была составлена таким образом, чтобы, не выходя за пределы визуальной видимости, показать возможности истребителя, его маневренность и профессиональный уровень военного летчика.

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"Мы выполняли виражи на полных форсажах, проходы на малой и большой скоростях, боевые развороты с поворотом во внутреннюю сторону, проходы с выпущенным шасси и "бочку" с выпущенным шасси, боевые развороты с "бочкой". Английская погода внесла свои коррективы в выступления, но мы показали хороший результат", - рассказал полковник Александр Оксанченко, который выполнял демонстрационную программу на боевом самолете-истребителе Су-27.

Отметим, что украинские военные пилоты выполняли программу на серийных самолетах, а не на специально подготовленных и переоборудованных для авиапоказов.















Фото: mil.gov.ua