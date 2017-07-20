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Ситуация в Донбассе

В Штабе АТО уточнили потери: за два дня погибли восемь бойцов, один попал в плен

В Штабе АТО уточнили потери: за два дня погибли восемь бойцов, один попал в плен
Фото пресс-службы полка "Азов"

Ранения получили 10 военнослужащих

20.07.17 638
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19 и 20 июля в зоне АТО погибли восемь украинских военнослужащих, еще один боец попал в плен. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

"За минувшие сутки, 19 июля 2017 года, четверо военнослужащих ВС Украины погибли: один защитник - от пули вражеского снайпера, трое - во время подрыва на минно-взрывном устройстве. Еще трое военнослужащих получили ранения", - говорится в сообщении.

Кроме того, за текущие сутки, 20 июля 2017, в результате активизации действий противника, в том числе массированного обстрела позиций ВС Украины, погибло четыре украинских военнослужащих, один попал в плен. Семеро наших защитников получили ранения.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины дали достойный отпор противнику, который понес значительные потери погибшими и ранеными.

Ранее в Минобороны сообщили, что в зоне АТО погибли девять бойцов.

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