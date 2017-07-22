За шесть месяцев 2017 года 55 россиян получили украинское гражданство

Всего Порошенко принял в гражданство Украины 405 человек

Президент Петр Порошенко принял в гражданство Украины 405 иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 55 россиян и 54 сирийца, а также прекратил украинское гражданство 1 567 лиц за первые шесть месяцев текущего года.

Об этом говорится в ответах Администрации Президента и Государственной миграционной службы на запросы Українських Новин.

"С 1 января 2017 года по 30 июня 2017 года в гражданство Украины были приняты 405 лиц", - говорится в ответе Администрации.

В свою очередь Миграционная служба уточнила, что среди принятых за 6 месяцев 2017 года в украинское гражданство 373 человека имели иностранное гражданство, а 47 были лицами без гражданства.

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В частности, в текущем году Порошенко принял в гражданство Украины 55 граждан России, 54 - Сирии, 47 лиц без гражданства, 44 гражданина Армении, 35 - Афганистана и 31 - Молдавии.

Еще 17 принятых в 2017 году в украинское гражданство лиц были гражданами Ирана, 16 - Грузии, 15 - Ливана, 11 - Узбекистана, 10 - Иордании.

При этом за 6 месяцев 2017 года Порошенко прекратил гражданство Украины почти 1,6 тыс. лиц.

"За этот период было прекращено гражданство Украины 1 567 лиц", - говорится в ответе Администрации.

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В частности, гражданство 1 280 лиц было прекращено в связи с выходом из украинского гражданства, 19 - вследствие потери гражданства, а 268 - по предусмотренным международными договорами основаниям.