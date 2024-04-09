Судья ликвидированного ОАСК Арина Литвинова имеет гражданство РФ, — расследование (скриншоты)

Несмотря на ликвидацию суда в декабре 2022 года, Литвинова имеет действующий статус судьи и получает заработную плату. За 2023 год она задекларировала более 1,6 млн гривен.

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Судья ликвидированного Окружного административного суда города Киева (ОАСК) Арина Литвинова в июле 2002 года стала гражданкой Российской Федерации. По состоянию на то время она уже три года работала в Высшем арбитражном суде Украины. О российском гражданстве Литвиновой узнали журналисты проекта "Схемы".

В распоряжении расследователей есть выписка из автоматизированной системы "Роспаспорт" за декабрь 2022 года, которая свидетельствует, что документ судья получила 24 июля 2002 года. Причиной приобретения гражданства указана замена паспорта гражданина СССР.

Фото: Схемы

Согласно данным портала "Госуслуги", по состоянию на апрель 2024 года российский паспорт, на имя Арины Литвиновой является недействительным. Женщина не заменила его на новый после того, как ей исполнилось 45 лет в 2022 году. Впрочем, неполучение нового паспорта не означает потерю российского гражданства.

Фото: Схемы

Журналисты нашли анкету Литвиновой на сайте Высшей квалификационной комиссии судей, которую она заполняла в 2018 году, когда проходила квалификационное оценивание. На вопрос, имеет ли она гражданство другого государства, Литвинова ответила: "Нет".

Фото: Схемы

Журналистам "Схем" Литвинова на вопрос о наличии у нее российского гражданства ответила коротко: "Это какая-то провокация". После чего положила трубку и на последующие звонки больше не отвечала.

Кроме того, гражданство Российской Федерации имеют и родители Литвиновой. Мать судьи отказалась общаться с журналистами, а отец в ответ на вопрос "Схем" об обстоятельствах приобретения дочерью гражданства РФ назвал журналиста "провокатором".

Что известно об Арине Литвиновой

Арина Литвинова в 2023 году задекларировала 1,6 млн гривен заработной платы. Несмотря на то, что ОАСК был ликвидирован в декабре 2023 года, судьи, которые там работали ждут переквалификации и сохраняют за собой судейский статус, а также получают зарплату.

В 2020 году Общественный совет добропорядочности предоставил отрицательное заключение в отношении судьи Арины Литвиновой. В заключении говорится, что она допускала действия, обусловленные политическими мотивами и убедительно не объяснила источники происхождения имущества.

В частности, Литвинова удовлетворила иск владельца футбольного клуба "Динамо" Игоря Суркиса о признании его и еще ряда лиц связанными с "Приватбанком". Банк должен был выплатить истцам 1 миллиард гривен. Позже Верховный суд Украины отменил это решение.

Напомним, в сентябре 2022 года журналисты "Схем" обнаружили у председателя Кассационного хозяйственного суда Верховного суда Украины Богдана Львова российский паспорт, который он получил в 1999 году в Москве. Тогда Львов опроверг опубликованную информацию и пожаловался на расследователей в ГБР и СБУ.

В октябре Львова уволили из Верховного суда. 10 января 2024 года он обжаловал решение суда. Кроме восстановления судьи в должности, ему должны выплатить зарплату за "время вынужденного прогула". В Верховном суде с восстановлением Львова не согласны, решение оспаривают.