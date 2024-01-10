Судью Верховного суда с гражданством РФ Богдана Львова восстановили в должности, — СМИ

Журналисты утверждают, что Богдану Львову не только вернули должность, но и выплатят зарплату за "время вынужденного прогула".

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Судью Верховного суда Богдана Львова, у которого нашли российский паспорт, восстановили в должности. Об этом сообщает проект "Радио Свобода" "Схемы".

Отмечается, что иск бывшего председателя Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда Богдана Львова о восстановлении в должности удовлетворил 10 января Киевский окружной административный суд.

Также ему выплатят зарплату за "время вынужденного прогула". Журналисты пишут, что в Верховном суде не сказали, будут ли подавать апелляцию на это решение суда Киевского окружного административного суда.

Увольнение Богдана Львова: что известно

В конце сентября 2022 года журналисты проекта "Схемы" сообщили, что у судьи Богдана Львова есть российское гражданство. Согласно опубликованной информации, гражданство РФ он получил еще в 1999 году в Москве, а в 2012 году он обновил его по достижении 45 лет. Сообщалось, что жена Богдана Львова также имеет российский паспорт.

Тогда судья опроверг опубликованную информацию и пожаловался на авторов расследования в Государственное бюро расследований и Службу безопасности Украины. Он признал, что органы власти в РФ ведут учет его данных о гражданстве, однако якобы эти данные подделаны с целью дискредитации.

4 октября 2022 года тогдашний председатель Верховного Суда Всеволод Князев отчислил Богдана Львова из штата сотрудников. Основанием для такого решения стала информация СБУ о том, что Львов является гражданином РФ.

Уже 9 ноября этого же года, как сообщали СМИ, стало известно, что Богдан Львов подал иск с требованием восстановить его в должности. Журналисты писали, что в иске судья уверял, что его отстранили от работы, не имея надлежащих доказательств его гражданства РФ.

Напомним, в октябре 2022 года в Службе безопасности Украины подтвердили, что председатель Кассационного хозсуда Богдан Львов имеет российское гражданство. Между тем судья заявлял, что прошел полиграф для того, чтобы доказать свою невиновность.