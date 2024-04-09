Суддя ліквідованого ОАСК Аріна Літвінова має громадянство РФ, — розслідування (скриншоти)

Попри ліквідацію суду у грудні 2022 року, Літвінова має чинний статус судді й отримує заробітну плату. За 2023 рік вона задекларувала понад 1,6 млн гривень.

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Суддя ліквідованого Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК) Аріна Літвінова в липні 2002 року стала громадянкою Російської Федерації. Станом на той час вона вже як три роки працювала у Вищому арбітражному суді України. Про російське громадянство Літвінової дізналися журналісти проєкту "Схеми".

У розпорядженні розслідувачів є витяг з автоматизованої системи "Роспаспорт" за грудень 2022 року, який свідчить, що документ суддя отримала 24 липня 2002 року. Причиною набуття громадянства вказана заміна паспорта громадянина СРСР.

Фото: Схеми

Згідно з даними порталу "Госуслуги", станом на квітень 2024 року російський паспорт, на ім'я Аріни Літвінової є недійсним. Жінка не замінила його на новий після того, як їй виповнилося 45 років у 2022 році. Утім, неотримання нового паспорта не означає втрату російського громадянства.

Фото: Схеми

Журналісти знайшли анкету Літвінової на сайті Вищої кваліфікаційної комісії суддів, яку вона заповнювала у 2018 році, коли проходила кваліфікаційне оцінювання. На запитання, чи має вона громадянство іншої держави, Літвінова відповіла: "Ні".

Фото: Схеми

Журналістам "Схем" Літвінова на запитання про наявність у неї російського громадянства відповіла коротко: "Це якась провокація". Після чого поклала слухавку і на наступні дзвінки більше не відповідала.

Крім того, громадянство Російської Федерації мають і батьки Літвінової. Мати судді відмовилася спілкуватися із журналістами, а батько у відповідь на запитання "Схем" про обставини набуття дочкою громадянства РФ назвав журналіста "провокатором".

Що відомо про Аріну Літвінову

Аріна Літвінова у 2023 році задекларувала 1,6 млн гривень заробітної плати. Попри те, що ОАСК був ліквідований у грудні 2023 року, судді, які там працювали чекають на перекваліфікацію і зберігають за собою суддівський статус, а також отримують зарплату.

У 2020 році Громадська рада доброчесності надала негативний висновок щодо судді Аріни Літвінової. У висновку йдеться, що вона допускала дії, обумовлені політичними мотивами та переконливо не пояснила джерела походження майна.

Зокрема, Літвінова задовольнила позов власника футбольного клубу "Динамо" Ігоря Суркіса про визнання його та ще низки осіб такими, що пов’язані з "Приватбанком". Банк мав виплатити позивачам 1 мільярд гривень. Пізніше Верховний суд України скасував це рішення.

Нагадаємо, у вересні 2022 року журналісти "Схем" виявили у голови Касаційного господарського суду Верховного суду України Богдана Львова російський паспорт, який він отримав у 1999 році в Москві. Тоді Львов спростував опубліковану інформацію та поскаржився на розслідувачів у ДБР та СБУ.

У жовтні Львова звільнили з Верховного суду. 10 січня 2024 року він оскаржив рішення суду. Окрім поновлення судді на посаді, йому мають виплатити зарплату за "час вимушеного прогулу". У Верховному суді з поновленням Львова не згодні, рішення оскаржують.