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Ситуация в Донбассе

Российских военных в Донбассе заставляют сдавать документы и удалять страницы в соцсетях

Российских военных в Донбассе заставляют сдавать документы и удалять страницы в соцсетях
Фото: ednist.info

За выполнением распоряжения генштаба РФ следит ФСБ

24.07.17 318
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Российское командование продолжает предпринимать меры с целью сокрытия участия граждан РФ в боевых действиях на оккупированной территории востока Украины. Об этом сообщает в Facebook Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

"В соединениях и частях 1, 2 АК продолжается реализация мер по сокрытию участия граждан РФ в боевых действиях на оккупированной территории востока Украины путем изъятия у них личных документов (паспортов и военных билетов). Установлено, что эти мероприятия проводятся в соответствии с распоряжением Генерального штаба ВС РФ и контролируются сотрудниками ФСБ РФ. Кроме того, российских военнослужащих заставляют удалять личные страницы в социальных сетях", – говорится в сводке ГУР.

Разведка также информирует, что среди личного состава российских оккупационных войск отмечаются очередные случаи небоевых потерь. Так, 23 июля военнослужащий одного из подразделений 7 отдельной мотострелковой бригады (Брянка) 2 АК (Луганск) ВС РФ совершил самоубийство из личного оружия, не выдержав издевательств российских офицеров. В то же время командование выдает подобные небоевые потери как гибель на передовой позиции при выполнении боевых задач.

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