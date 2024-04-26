Дорога к "оборонному поясу": в ISW рассказали, чем опасен захват Часового Яра
По данным аналитиков, действия противника несут угрозу для украинской стороны, однако он не сможет осуществить свой план очень быстро.
Если российским оккупантам удастся взять под свой контроль Часов Яр в Донецкой области, тогда они откроют себе дорогу к "оборонному поясу". Такое мнение озвучили в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 25 апреля.
По данным аналитиков, войска противника предоставляют сейчас реальную угрозу, ведь могут захватить еще один населенный пункт на Донбассе. В то же время утверждается, что возможно, они не смогут осуществить этот план очень быстро.
Но, продолжают в ISW, если оккупация все же произойдет, тогда у ВС РФ появится возможность проводить дальнейшие наступательные операции против тех городов, которые формируют значительный "оборонный пояс" Украины в Донецкой области.
К слову, наступательные действия к западу от Авдеевки также могут предоставить войскам противника тактические преимущества. Они сейчас находятся всего в 30 километрах от одной из целей — Покровска, а также в 17 километрах от крупных сел в том районе.
"Российские войска, вероятно, пытаются захватить как можно большую территорию до прибытия американской помощи по безопасности. Это оружие значительно улучшит обороноспособность Украины в ближайшие недели, и российское военное командование может активизировать наступательные операции к северо-западу от Авдеевки, поскольку эта территория предоставляет больше возможностей для быстрого достижения тактических успехов, несмотря на относительную оперативную незначимость этих достижений", — подытожили в ISW.
Напомним, что 23 апреля боец ВСУ с позывным "Балу" описал сложную ситуацию в Часовом Яру и о попытках россиян подойти с юга, прорвавшись через Клещеевку. В то же время 24 апреля стало известно, что удалось восстановить некоторые позиции к югу от Бахмута.