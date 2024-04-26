Дорога к "оборонному поясу": в ISW рассказали, чем опасен захват Часового Яра

По данным аналитиков, действия противника несут угрозу для украинской стороны, однако он не сможет осуществить свой план очень быстро.

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Если российским оккупантам удастся взять под свой контроль Часов Яр в Донецкой области, тогда они откроют себе дорогу к "оборонному поясу". Такое мнение озвучили в отчете американского Института изучения войны (ISW) от 25 апреля.

По данным аналитиков, войска противника предоставляют сейчас реальную угрозу, ведь могут захватить еще один населенный пункт на Донбассе. В то же время утверждается, что возможно, они не смогут осуществить этот план очень быстро.

Но, продолжают в ISW, если оккупация все же произойдет, тогда у ВС РФ появится возможность проводить дальнейшие наступательные операции против тех городов, которые формируют значительный "оборонный пояс" Украины в Донецкой области.

К слову, наступательные действия к западу от Авдеевки также могут предоставить войскам противника тактические преимущества. Они сейчас находятся всего в 30 километрах от одной из целей — Покровска, а также в 17 километрах от крупных сел в том районе.

"Российские войска, вероятно, пытаются захватить как можно большую территорию до прибытия американской помощи по безопасности. Это оружие значительно улучшит обороноспособность Украины в ближайшие недели, и российское военное командование может активизировать наступательные операции к северо-западу от Авдеевки, поскольку эта территория предоставляет больше возможностей для быстрого достижения тактических успехов, несмотря на относительную оперативную незначимость этих достижений", — подытожили в ISW.

Напомним, что 23 апреля боец ВСУ с позывным "Балу" описал сложную ситуацию в Часовом Яру и о попытках россиян подойти с юга, прорвавшись через Клещеевку. В то же время 24 апреля стало известно, что удалось восстановить некоторые позиции к югу от Бахмута.