Дорога до "оборонного поясу": в ISW розповіли, чим небезпечне захоплення Часового Яру

За даними аналітиків, дії противника несуть загрозу для української сторони, однак він не зможе здійснити свій план дуже швидко.

Related video

Якщо російським окупантам вдасться взяти під свій контроль Часів Яр на Донеччині, тоді вони відкриють собі дорогу до "оборонного поясу". Таку думку озвучили у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) від 25 квітня.

За даними аналітиків, війська противника несуть зараз реальну загрозу, адже можуть захопити ще один населений пункт на Донбасі. Водночас стверджується, що можливо, вони не зможуть здійснити цей план дуже швидко.

Але, продовжують в ISW, якщо окупація все ж таки відбудеться, тоді у ЗС РФ з'явиться можливість проводити подальші наступальні операції проти тих міст, які формують значний "оборонний пояс" України в Донецькій області.

До речі, наступальні дії на захід від Авдіївки також можуть надати військам противника тактичні переваги. Вони зараз перебувають усього за 30 кілометрів від однієї з цілей — Покровська, а також за 17 кілометрів від великих сіл у тому районі.

"Російські війська, ймовірно, намагаються захопити якомога більшу територію до прибуття американської безпекової допомоги. Ця зброя значно поліпшить обороноздатність України найближчими тижнями, і російське військове командування може активізувати наступальні операції на північний захід від Авдіївки, оскільки ця територія надає більше можливостей для швидкого досягнення тактичних успіхів, незважаючи на відносну оперативну незначимість цих досягнень", — підсумували в ISW.

Нагадаємо, що 23 квітня боєць ЗСУ з позивним "Балу" описав складну ситуацію в Часовому Яру і про спроби росіян підійти з півдня, прорвавшись через Кліщіївку. Водночас 24 квітня стало відомо, що вдалося відновити деякі позиції на південь від Бахмута.