Порошенко налетал в командировки на 11 млн грн

На авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом ушло 14 млн 717,5 тысяч грн

С начала 2017 года на командировки президента Украины Петра Порошенко за границу было потрачено свыше 11 миллионов 131,5 тысяч гривен.

На авиаперевозки официальных делегаций во главе с президентом ушло 14 миллионов 717,5 тысяч гривен, сообщает "112 Украина".

По состоянию на 19 июля текущего года Порошенко успел совершить 18 поездок в другие государства. Некоторые из них он посетил не единожды.

Например, в Германии Порошенко побывал трижды (январь, февраль, май), столько раз он посетил Францию (май, июнь, июль), дважды – Мальту (март и май).

Напомним, три тысячи грузин не вернулись вовремя домой после выезда в ЕС по безвизу.