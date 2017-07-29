Пилот, сумевший "вслепую" посадить самолет в Стамбуле, награжден орденом

Президент Петр Порошенко отметил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова, который совершил аварийную посадку поврежденного градом самолета в Стамбуле. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В указе Порошенко отмечается, что украинец награжден высокой государственной наградой за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга и высокий профессионализм.
В сообщении пресс-службы подчеркивается, что Акопов в чрезвычайно сложных погодных условиях спас жизни 121 пассажира и 6 членов экипажа. Он безупречно выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк".