Welcome to Russia. Чем опасна раздача российских паспортов украинцам

Особые условия

19 июля Государственная Дума Российской Федерации приняла в окончательном, третьем чтении законопроект, упрощающий процедуру получения российского гражданства для украинцев. Согласно документу для получения вида на жительство либо гражданства РФ нужно предоставить нотариально заверенную копию заявления лица об отказе от гражданства Украины. Ныне же заявитель обязан представить документ от полномочного органа украинского государства, подтверждающий обращение с заявлением. На практике такие справки выдают консульства Украины в России. Однако, как утверждают авторы законопроекта, в числе которых локомотивы идеи "русского мира" Константин Затулин и бывшая прокурор Крыма Наталья Поклонская, в настоящее время у граждан Украины, желающих получить гражданство России либо вид на жительство в РФ, возникают сложности с получением необходимых документов от украинской стороны. В результате, по словам Поклонской, стать обладателями российского паспорта не могут "десятки тысяч человек".

МВД РФ берёт ещё выше: как заявила в ходе обсуждения законопроекта профильным комитетом Госдумы руководитель главного управления МВД по вопросам миграции Ольга Кириллова, справку об отказе от украинского гражданства ожидают и не могут получить около миллиона человек. Из них 450 тыс. обратились за получением вида на жительство, остальные желают вступить в российское гражданство. Председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенников, в свою очередь, сообщил, что точных данных о числе украинских граждан, которых коснётся законопроект, нет. "В Ростовской области нам сообщили, что у них сотни тысяч человек не могут получить справки об отказе от украинского гражданства. Но вести такую статистику сложно, потому что фиксировать всех невозможно", — сказал он на заседании комитета.

Как бы то ни было, законопроект без проблем прошёл три чтения и сейчас ожидает утверждения Советом Федерации, после чего документ направят на подпись президенту Владимиру Путину. Нет ни малейших сомнений в том, что закон пройдёт все необходимые согласования и вступит в силу 1 сентября этого года, как и планируют его авторы. 14 июля, находясь в Белгороде, президент РФ заявил о своей полной поддержке упрощённой процедуры получения гражданства выходцами из Украины. "Мы внесём в ближайшее время изменения в действующее законодательство и не будем требовать от них бумаг, подтверждающих их выход из гражданства (Украины. — Фокус)", — сказал Путин.

Во многих случаях украинская сторона вообще не узнает о получении гражданином Украины российского паспорта

Своё внимание к этому вопросу российский лидер объяснил звонком, поступившим к нему в ходе прямой телефонной линии, когда некий гражданин пожаловался на то, что для получения российского гражданства ему нужна справка о выходе из гражданства Украины, а в Киеве ему такой документ не дают.

После вступления закона в силу достаточно будет оформить у нотариуса заявление об отказе от украинского гражданства, одну копию отправить в Украину, а вторую передать российским миграционным органам.

Установленная новым законом упрощённая процедура будет действовать только в отношении граждан Украины.

Доказательство — квитанция

Интересно, что в ходе обсуждения законопроекта у российских депутатов возник вопрос: а как же удостовериться в том, что заявитель отказался от украинского гражданства? В частности, Сергей Иванов (ЛДПР) спросил у представителя МВД, как ведомство будет контролировать то, что после подачи украинцами в МВД заявления об отказе от гражданства, они его реально отправят в Украину. На что Ольга Кириллова ответила, мол, МВД будет требовать квитанцию об оплате отправки обращения. На практике это может привести к тому, что во многих случаях украинская сторона вообще не узнает о получении гражданином Украины российского паспорта, а процедура выхода такого человека из украинского гражданства не будет пройдена. Так считает миграционный адвокат, директор консалтинговой компании "Единое международное партнёрство" Александр Евсютин. "Такой гражданин может жить то в одной стране, то в другой и реализовывать свои социальные и политические права и там и там. Автоматического реестра граждан, который был бы доступен и Украине, и России, не существует, потому проверить факт наличия российского гражданства у определённого человека можно, только сделав индивидуальный запрос", — говорит юрист. Впрочем, такие коллизии существуют и сейчас: поскольку процедура выхода из украинского гражданства весьма сложная и длительная, многие люди, получая паспорт другой страны, не обращаются в украинские органы власти и не сдают украинский паспорт. "Обычно процедура выглядит так: человек обращается в украинское консульство в той стране, где он проживает в данный момент, с пакетом документов, среди которых — подтверждение постоянного проживания в иностранном государстве и заявление об отказе от украинского гражданства. Затем консульство через МИД передаёт эти документы в Комиссию по вопросам гражданства при президенте Украины. Если комиссия принимает положительное решение, президент издаёт соответствующий указ. Только после этого человек перестаёт считаться гражданином Украины", — поясняет Александр Евсютин. Этот процесс, по его словам, занимает в среднем год, а то и полтора.

Упрямые цифры. Несмотря на пропагандистские данные РФ о массовых отказах украинцев от украинского гражданства в пользу российского, таких заявлений Украина рассматривает всего около 25 в месяц

Количество клиентов, желающих получить паспорт РФ, стабильно, говорит адвокат. "Так же, как и россияне у нас, украинцы в России могут законно пребывать не более 90 дней в течение полугода. Потому они хотят получить некий статус — разрешение на работу, вид на жительство или гражданство. Что касается последнего, то самый простой путь — воспользоваться программой переселения соотечественников. Однако её минус в том, что до момента получения паспорта жить можно только в определённых регионах", — рассказывает юрист.

По данным заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко, озвученным в начале этого года, с 2014-го российское гражданство получили 170 тыс. украинцев. Геращенко тогда отметила, что неизвестно, сколько среди этих людей крымчан. При этом в сентябре 2014-го Федеральная миграционная служба России сообщала, что среди двух миллионов населения Крыма российское гражданство получили 98%.

Донбасс как фактор российских выборов

Валерий Пацкан, народный депутат Украины (БПП), первый замглавы парламентского Комитета по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, член Комиссии по вопросам гражданства при президенте Украины, отрицает доводы российской стороны о затягивании выдачи справок, как и информацию о нашествии украинцев, желающих сменить гражданство на российское. На каждом заседании комиссии, которая собирается приблизительно раз в месяц, рассматривается 200–300 заявлений о выходе из гражданства, говорит Пацкан. Примерно половина этих людей — это эмигранты, выехавшие из страны ещё в 1990-е. Что касается тех 50 % граждан, которые решили сменить страну проживания в последние годы, то, по словам депутата, только 10% из них получают российское гражданство. "Есть установленный законодательством порядок, и никто его не нарушает. Но нужно понимать, что со стороны России это одна из форм гибридной войны. Для Путина важно показать мировому сообществу, что среди населения Украины много людей, лояльных к России и даже желающих стать гражданами РФ", — считает парламентарий.

Интерес Москвы состоит ещё и в том, чтобы максимально интегрировать население Донецкой и Луганской областей без официального присоединения этих регионов. Наличие большого числа российских граждан, проживающих на этой территории, станет ещё одним фактором, усложняющим возврат Донбасса под украинскую юрисдикцию. Кроме того, не стоит забывать про выборы президента России, запланированные на март 2018 года. "Путину нужны голоса, в том числе и этой части общества. Не предоставляя оккупированным территориям Украины официальный статус, он раздаст населению российские паспорта и таким образом продемонстрирует "заботу и поддержку" русскоязычного населения самопровозглашённых республик", — говорит Валерий Пацкан.

После вступления закона в силу достаточно будет оформить у нотариуса заявление об отказе от украинского гражданства, одну копию отправить в Украину, а вторую передать российским миграционным органам

Экс-министр иностранных дел Украины, народный депутат, замглавы парламентского Комитета иностранных дел Борис Тарасюк считает, что этот шаг РФ ещё больше усложнит украинско-российские отношения. "Я бы разложил эту ситуацию на три аспекта. Первый аспект — политико-дипломатический, с точки зрения которого эти действия России — явный недружественный акт, противоречащий законодательству Украины. Второй аспект — гибридная война, одним из элементов которой является это решение. Эта гибридная война ведётся давно: достаточно вспомнить, чем занималось российское консульство в Симферополе, — вербовкой украинских граждан и тайной выдачей им российских паспортов. Третий аспект: этот закон закладывает правовой фундамент под реализацию идеи "русского мира". С правовой точки зрения украинская власть не может признать такие действия РФ законными: выход человека из украинского гражданства путём лишь подачи заявления противоречит Закону "О гражданстве", согласно которому единственным основанием для этого может быть указ президента Украины", — говорит Тарасюк. Иными словами, односторонние действия России по принятию в своё гражданство украинцев на основании нового закона не будут иметь для Украины правовых последствий, для нашего государства эти люди останутся украинскими гражданами. Зато это может получить последствия юридические и политические. Так, граждане, совершившие преступления на территории Украины и находящиеся сейчас в РФ, вместе с российским паспортом получат защиту этого государства от украинского правосудия.

С политической точки зрения увеличение количества людей с фактическим двойным гражданством позволит России постепенно увеличивать электоральный базис для пророссийских политсил в Украине, ведь такие люди смогут голосовать на украинских выборах.

Тарасюк считает, что в этой ситуации Украине следует пересмотреть законодательство о гражданстве, которое хотя и основано на концепции единого гражданства, однако не содержит прямого запрета на получение паспорта другого государства.

Славянская рабсила

Ещё один интерес РФ — трудовые мигранты славянского происхождения. "Россия относится к числу стран, которые ощущают нехватку населения и рабочей силы. Возможно, таким образом они хотят улучшить демографическую ситуацию, тем более что сейчас наблюдается уменьшение трудовой миграции из Украины в Россию и переориентация части трудовых мигрантов на страны Евросоюза. Вероятно, они хотят улучшить положение тех, кто работает в РФ, чтобы мотивировать их оставаться", — говорит заведующий сектором миграционных исследований Института демографии и социальных исследований НАН Украины Алексей Позняк. При этом, как и любая страна, РФ заинтересована в том, чтобы популяция росла в первую очередь за счёт людей, которые по своим ментальным характеристикам как можно меньше отличаются от основного населения страны, отмечает он.

Цифры российских СМИ, которые говорят о минимум 2 млн украинских "заробитчан" в России, учёный не подтверждает. "Трудовых мигрантов из Украины в РФ никогда не было больше миллиона. Исследование российских учёных, проведённое в 2010 году, вышло на средний показатель 800 тыс. человек. После этого данная цифра только уменьшалась. Думаю, сейчас их не больше 500 тыс. Что касается тех, кто выехал из Донецкого и Луганского регионов в период активных боевых действий, то это порядка одного миллиона человек. Сколько из них вернулось назад, сказать трудно. Большая часть, скорее всего, остаётся в России", — считает Алексей Позняк.

Таким образом, если суммировать трудовых мигрантов и переселенцев с востока Украины, то прирост населения России за счёт украинских граждан может составить 1,5 млн человек. Впрочем, большинство этих людей уже живут в РФ.

Что интересно, Украина, с одной стороны, как и всякое государство, заинтересовано в росте трудоспособного населения. С другой — если все "заробитчане" и переселенцы вдруг одномоментно вернутся на родину, это приведёт к коллапсу внутреннего рынка труда, отмечает Позняк.

Пока экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего, украинцы в поисках лучшей доли будут стремиться "за бугор". И если Польша и Венгрия упрощают для наших граждан процесс трудоустройства, то северный сосед готов раздавать паспорта.