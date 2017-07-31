В США выразили сомнения в добропорядочности некоторых судей ВСУ

В посольстве США в Украине прокомментировали результаты конкурса в обновленный Верховный суд Украины.
Комментарий был опубликован на странице ведомства в Twitter.
В посольстве отметили, что кандидаты на должности судей нового Верховного суда Украины, отобранные в результате конкурса, должны быть рассмотрены Высшим советом правосудия страны.
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"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", - добавили в посольстве.
Напомним, ВККС назовет состав нового Верховного суда до 1 августа.