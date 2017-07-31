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Главная » Страна » В США выразили сомнения в добропорядочности некоторых судей ВСУ

В США выразили сомнения в добропорядочности некоторых судей ВСУ

В США выразили сомнения в добропорядочности некоторых судей ВСУ
Фото из открытых источников

"Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", - считают в посольстве.

31.07.17 762
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В посольстве США в Украине прокомментировали результаты конкурса в обновленный Верховный суд Украины.

Комментарий был опубликован на странице ведомства в Twitter.

В  посольстве отметили, что кандидаты на должности судей нового Верховного суда Украины, отобранные в результате конкурса, должны быть рассмотрены Высшим советом правосудия страны.

"Ряд сильных кандидатов попали в состав Верховного суда, но все же добропорядочность многих из них вызывает сомнения. Высший совет правосудия должен отдельно рассмотреть каждую кандидатуру", - добавили в посольстве.

Напомним, ВККС назовет состав нового Верховного суда до 1 августа.

 

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