Судью Вовка признали не способным осуществлять правосудие в Верховном Суде

Павел Вовк не явился на заседание, на котором рассматривался вопрос о подтверждении или неподтверждении его способности работать в должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда.

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Судью Павла Вовка Высшая квалификационная комиссия судей Украины признала не соответствующим должности судьи Верховного Суда. Об этом сообщается на сайте судебной инстанции 12 февраля.

На заседании рассмотрели вопрос о подтверждении или неподтверждении его способности работать в должности судьи Кассационного административного суда в составе Верховного Суда. Рассмотрение касалось его способности осуществлять правосудие в соответствующем суде.

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Комиссия приняла решение признать Вовка Павла Вячеславовича таким, что "не подтвердил способности осуществлять правосудие в соответствующей инстанции". На заседание Павел Вовк не явился.

Подозрения против судьи Вовка и его розыск

Судья Павел Вовк работал на должности руководителя Окружного административного суда Киева (ОАСК). НАБУ в 2020 году объявило его в розыск. Его и других судей инстанции обвинили в намерении захватить государственную власть путем установления контроля над Высшей квалификационной комиссией судей Украины (ВККС), Высшим советом правосудия и в их работе созданием искусственных препятствий.

Правоохранители 17 июля 2020 года сообщили о вручении подозрения Вовку. Детективы НАБУ в 2021 году пытались вручить председателю ОАСК ходатайство об отстранении его от административной должности председателя суда. Он его получать отказался. Вовк систематически не появлялся по повесткам о вызове в НАБУ.

Президент Украины Владимир Зеленский в 2022 году подписал закон о ликвидации Окружного админсуда Киева. Объявлено решение о создании Киевского городского окружного административного суда.

Напомним, 10 января стало известно, что судью Богдана Львова восстановили в должности. Верховный суд решил обжаловать решение. Сам он назвал такое решение началом "борьбы за справедливость". Ранее СБУ подтвердила наличие у него российского паспорта.