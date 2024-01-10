Судью Богдана Львова возобновили в должности: Верховный суд обжалует решение

По словам судьи Богдана Львова, решение КОАС о его восстановлении в должности является лишь "началом борьбы за справедливость". Ранее СБУ подтвердила наличие у него российского паспорта.

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Верховный Суд намерен обжаловать решение Киевского окружного административного суда (КОАС) о восстановлении в должности судьи Богдана Львова. Об этом сообщила пресс-служба Верховного суда в Facebook 10 января.

Сообщается, что КОАС частично удовлетворил административный иск Богдана Львова о признании противоправным и отмене приказа главы ВС о его увольнении. КОАС также обязал ВС зачислить судью в штат Верховного Суда в Кассационный хозяйственный суд, а также выплатить ему средний заработок за время "вынужденного прогула".

"Верховный Суд, не соглашаясь с решением КОАС, будет обжаловать его в апелляционном порядке", — заявили в ВС.

В пресс-службе ВС отметили, что решение КОАС вступает в законную силу по истечении срока подачи апелляционной жалобы всеми участниками дела, если жалоба не была подана.

Если же апелляционная жалоба была подана, то решение вступает в силу после ее возвращения, отказа в открытии апелляционного производства, закрытия производства или принятия постановления судом апелляционной инстанции по результатам апелляционного пересмотра.

Что говорит Богдан Львов

На своей странице в Facebook Богдан Львов подтвердил, что 10 января суд признал противоправным и отменил приказ о его увольнении с должности судьи Верховного Суда.

Львов подчеркнул, что, хотя поводом для этого приказа были заявление СМИ о якобы наличии у него гражданства России, но перед судьей в данном деле стоял исключительно вопрос законности самого приказа об увольнении.

"Я осознаю, что ответ, который сегодня предоставил суд, это только начало моей борьбы за справедливость. Ведь кроме суда закона есть еще суд общественного мнения, вердикт которого является не менее, а иногда более важным", — написал Львов

Судья заявил, что намерен сделать все возможное, чтобы доказать, что у него есть только украинское гражданство, а также опубликовал фото с паспортом Украины.

Богдан Львов показал украинский паспорт Фото: Facebook

Дело Богдана Львова: что известно

Напомним, 5 октября 2022 года тогдашний глава ВС Всеволод Князев сообщил, что что судью Верховного суда Богдана Львова отчислила из штата сотрудников. По словам Князева, основанием для такого решения стала информация СБУ о том, что Львов является гражданином России.

Приказ об увольнении Львова

По данным журналистов от 9 ноября, в ответ Львов потребовал признать противоправным приказ Князева о его отчислении из штата Верховного суда и выплатить ему зарплату за время "вынужденного прогула".

Киевский окружной административный суд 10 января 2024 года удовлетворил иск Львова о восстановлении его в должности и выплате ему соответствующих средств.