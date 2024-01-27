Судья поверил на слово: скандального львовского военкома Андрея Дубового оправдали

51-летний полковник рассказал в суде, что не знал о дорогом подарке его сыну в виде недвижимости в престижном пригороде, который был преподнесен за возможность избежать мобилизации.

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Шевченковский районный суд Львова закрыл дело о возможном подкупе руководителя львовского ТЦК Андрея Дубового. 51-летний полковник Андрей Дубовой во время судебного заседания заявил, что не знал о доме, который был подарен его сыну, и судья поверил его словам. Об этом 26 января сообщили журналисты ZAXID.NET.

Обвинения Дубового

Согласно журналистскому расследованию NGL.media, 29 июня 2022 года 27-летний Владислав Дубовой, сын львовского военного комиссара, получил в подарок почти готовое здание площадью около 640 кв. м. вместе с участком 0,09 га., которое расположено в престижном пригороде — поселке Брюховичи. При этом, по мнению экспертов, реальная цена недвижимости может составить около 4 млн грн.

Информация вскоре была опубликована, а спустя некоторое время Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) подтвердило обоснованность предположений о возможном корыстном интересе Дубового.

Дело в том, что в ходе расследования выяснилось, что участок с домом Владиславу Дубовому подарила некая Альбина Савчук, которая является местным застройщиком. Предполагалось, что такое подношение Савчук сделала, чтобы избежать мобилизации своего мужа. Сотрудник НАПК расценили такие деяния как нарушение ч. 1 ст. 172-5 КУоАП об ограничении относительно получения подарков.

Дом Владислава Дубового в поселке Брюховичи. Источник: NGL.media

Судебное заседание

В январе 2024 состоялось судебное заседание — дело рассмотрел судья Шевченковского райсуда Львова Олег Ковальчук. В ходе разбирательств львовский комиссар отрицал свою вину, хотя перед публикацией журналисты обращались к нему за комментариями. Дубовой отказал.

Затем в суде военком сказал, что гражданин, который пребывает в отношениях с Савчук, все же получил повестку в ТЦК наравне со всеми военнообязанными. Кроме того, Владислав Дубовой сообщил, что имеет отношение с падчерицей Альбины Савчук — Роксоланой Завадской, с которой он проживает в гражданском браке, и о подарке своему отцу ничего не говорил.

Андрей Дубовой с семьей

Таким образом, выслушав показания обвиняемого и свидетелей и изучив материалы дела, судья Ковальчук закрыл дело об административном правонарушении в отношении Андрея Дубового.

Также известно, что полковник больше не занимает должность руководителя районного ТЦК во Львове.

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