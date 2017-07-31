Президент Петр Порошенко подписал Закон "О Конституционном суде Украины", который был принят Верховной Радой 13 июля, и против которого выступали правозащитные организации. Об подписании этого закона говорится на сайте президента.

Порошенко считает, что подписанный документ является составной частью судебной реформы, которая направлена ​​на обеспечение права граждан Украины на справедливый суд.

Президент отметил два принципиальных новшества Закона.

"Абсолютно прозрачный конкурсный отбор кандидатов в судьи в Конституционный суд", – подчеркнул Порошенко.

Президент отметил, что каждый будет иметь возможность ознакомиться с тем или иным кандидатом.

Еще одна новация заключается в возможности любого юридического (за исключением представителей государства или местного самоуправления) или физического лица подать жалобу в Конституционный суд.

Порошенко даже записал по этому поводу видеообращение.

Напомним, правозащитники, в том числе Amnesty International, Харьковская правозащитная группа, Центр информации о правах человека и другие, подписали обращение к Порошенко с призывом не подписывать закон о Конституционном суде, который предусматривает открытое голосование за кандидатуру омбудсмена.

13 июля Верховная Рада приняла в целом закон "О Конституционном суде Украины" (№6427-д). Этому предшествовало обсуждение озвученной депутатом Ольгой Черваковой поправки по сохранению процедуры тайного голосования за кандидатов на должность уполномоченного Верховной Рады по правам человека (омбудсмена).



"Несмотря на то, что номер поправки был назван ошибочно, в тексте стенограммы четко зафиксирована конкретная суть данного предложения. На голосовании она была поддержана 227 народными депутатами", – отмечают правозащитники.



По словам авторов обращения, сразу после рассмотрения данного вопроса информация о результатах голосования была отражена на сайте Верховной Рады, но через несколько минут ее заменили на некорректную поправку, по которой не проводилось голосования.