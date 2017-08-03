В Киберполиции прогнозируют следующую кибератаку на День Независимости

В Киберполиции допускают возможность повторной масштабной атаки хакеров на Украину 24 августа на День Независимости. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Демедюк в интервью изданию Главком.
"Мы предупреждаем, что это будет 24-го августа, на День Независимости. Мы видим, что такие атаки происходят накануне или в день каких-то больших праздников для Украины", – сказал он, отвечая на вопрос, когда возможна следующая кибератака в Украине.
По словам Демедюка, через программу M.E.Doc компьютеры были заражены вредоносным программным обеспечением, много элементов которого до этого времени не активированы.
"Мы еще не знаем в полной мере, какие свойства имеет вирус. У нас только около 1,3 тыс. официальных заявлений, где начаты уголовные производства. Мы должны учитывать: если преступники уничтожили такой важный для них канал получения информации, они оставили резервы. Очень мощные резервы", – пояснил глава департамента киберполиции.
Он подчеркнул, что даже после последней кибератаки лишь 10% предприятий, как государственных, так и частных, предприняли необходимые меры безопасности.
Киберполиция обнаружила, что на данный момент в поправках к коду вируса нашли инструкции на русском языке, это дает возможность предположить, что хакеры русскоязычные.
"Я говорил только о русскоязычных, я не говорил про Российскую Федерацию. Основная из версий – это вмешательство спецслужб РФ, но я пока это не утверждаю", – отметил Демедюк.
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Он отметил, что в Украине есть очень много профессиональных специалистов по администрированию сетей, а вот специалистов по киберзащите и отражению киберугроз вообще нет.