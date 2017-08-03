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Главная » Страна » В Киберполиции прогнозируют следующую кибератаку на День Независимости
В Киберполиции прогнозируют следующую кибератаку на День Независимости
Фото: zerohedge.com

В Киберполиции прогнозируют следующую кибератаку на День Независимости

Только 10% предприятий предприняли необходимые меры безопасности

03.08.17 120
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В Киберполиции допускают возможность повторной масштабной атаки хакеров на Украину 24 августа на День Независимости. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Демедюк в интервью изданию Главком.

"Мы предупреждаем, что это будет 24-го августа, на День Независимости. Мы видим, что такие атаки происходят накануне или в день каких-то больших праздников для Украины", – сказал он, отвечая на вопрос, когда возможна следующая кибератака в Украине.

По словам Демедюка, через программу M.E.Doc компьютеры были заражены вредоносным программным обеспечением, много элементов которого до этого времени не активированы.

"Мы еще не знаем в полной мере, какие свойства имеет вирус. У нас только около 1,3 тыс. официальных заявлений, где начаты уголовные производства. Мы должны учитывать: если преступники уничтожили такой важный для них канал получения информации, они оставили резервы. Очень мощные резервы", – пояснил глава департамента киберполиции.

Он подчеркнул, что даже после последней кибератаки лишь 10% предприятий, как государственных, так и частных, предприняли необходимые меры безопасности.

Киберполиция обнаружила, что на данный момент в поправках к коду вируса нашли инструкции на русском языке, это дает возможность предположить, что хакеры русскоязычные.

"Я говорил только о русскоязычных, я не говорил про Российскую Федерацию. Основная из версий – это вмешательство спецслужб РФ, но я пока это не утверждаю", – отметил Демедюк.

Он отметил, что в Украине есть очень много профессиональных специалистов по администрированию сетей, а вот специалистов по киберзащите и отражению киберугроз вообще нет.

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