На Донетчине пресечена деятельность банды, в которой изъяли 144 тысячи бутылок контрафактного спиртного на сумму свыше 10 млн грн.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Контрафактная продукция, часть из которой поступала из оккупированных территорий, транспортировалась злоумышленниками в район АТО и продавалась с поддельными акцизными марками или без них оптовым и розничным торговцам.
В ходе обысков правоохранители изъяли более 144 тысячи бутылок алкоголя, 650 литров спиртовой смеси и семь тысяч пачек сигарет без акцизных марок, а также три единицы огнестрельного оружия с патронами.
Общая сумма изъятой продукции составляет более 10 миллионов гривен.
Напомним, запрет на продажу алкоголя ночью в Киеве остался в силе.