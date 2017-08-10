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Главная » Страна » Волкер встретится с Сурковым до конца августа, - СМИ
Ситуация в Донбассе

Волкер встретится с Сурковым до конца августа, - СМИ

Волкер встретится с Сурковым до конца августа, - СМИ
Курт Волкер / Фото из открытых источников

Будут обсуждать Украину

10.08.17 406
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Встреча спецпредставителя Госдепа США по Украине Курта Волкера с помощником президента России Владиславом Сурковым состоится в последние две недели августа в Москве.

Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на дипломатический источник.

Разговоры о том, что планируется встреча между кураторами украинского направления в России и США, ведутся уже несколько недель. Однако детали появились только после переговоров главы МИД России Сергея Лаврова и американского госсекретаря Рекса Тиллерсона 6 августа в Маниле.

"Достигнута договоренность о предстоящей встрече между Волкером и Сурковым по Украине. Она состоится в Москве до конца августа. Скорее всего, в последние две недели", - отметил дипломатический источник.

Стороны обсудят вопросы урегулирования ситуации в Украине и недопущения эскалации конфликта.

Напомним, госсекретарь США Тиллерсон 7 июля назначил бывшего посла США в НАТО Волкера специальным представителем, курирующим ведение переговоров относительно ситуации в Украине.

23-24 июля Волкер побывал в Украине, в частности, посетил Авдеевку и Краматорск, где заявил, что в Донбассе - не замороженный конфликт, а "горячая война".

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