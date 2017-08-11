В Киеве горит многоэтажка, погибли три человека

В Шевченковском районе Киева горит квартира в многоэтажке, погибли три человека.
Об этом сообщает "112 Украина".
Один из погибших - мужчина - выпрыгнул из окна горящей квартиры.
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"Спасатели долго не могли попасть в квартиры через бронированные двери, долго устанавливали автолестницу. В квартире обнаружили тела еще двух человек, их личности устанавливаются. Пожар пока локализован, но не ликвидирован. Работают четыре единицы основной и спецтехники и около 20 человек личного состава", - пишет издание.