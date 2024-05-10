НПЗ в Калужской области атаковали дроны ГУР: на заводе было 5 взрывов, — источники Фокуса (видео)

На нефтеперерабатывающем предприятии после серии взрывов произошел масштабный пожар. Огонь охватил емкости с дизельным топливом и мазутом.

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В ночь на 10 мая нефтеперерабатывающий завод в Калужской области РФ атаковали несколько дронов-камикадзе. Эту спецоперацию осуществили специалисты Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Об этом сообщили Фокусу источники в украинских спецслужбах.

На предприятии прозвучало 5 мощных взрывов в промежутке с 00:45 до 01:25. После этого возник масштабный пожар.

По предварительным данным, во время спецоперации удалось поразить установку атмосферно-вакуумной трубчатки АВБТ-101 (производственная мощность — переработка 1,2 млн тонн в год), три цистерны с дизельным топливом и еще одну цистерну с мазутом.

Местные жители перед взрывами на территории "Первого завода" в небе слышали звук пролетающих беспилотников и работу ПВО. Позже на месте попадания дронов начался сильный пожар, туда прибыли экстренные службы.

Информацию о поражении НПЗ в Калужской области подтвердил глава региона Владислав Шапша. Очевидцы сообщали, что огонь охватил емкости с дизельным топливом и мазутом.

"Первый завод" — это крупнейшее нефтехимическое предприятие в Калужской области. Завод расположен примерно в 300 километрах от украинской границы. НПЗ занимается переработкой товарной нефти и газоконденсата.

Этот объект украинская разведка уже атаковала 15 марта 2024 года.

Напомним, 10 мая Министерство обороны РФ сообщило об ударах БПЛА в трех областях России. Однако о попадании дронов в Калужской области российские власти умолчали.

9 мая источники Фокуса рассказали, что украинский дрон атаковал НПЗ на территории Башкортостана в 1500 километрах от украинской границы.