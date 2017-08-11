Бронепробивная сила гранат позволяет прожечь броню за динамической защитой до 0,6 м, пробить железобетон толщиной до 1,5 м, кирпич – до 2 м и деревоземляные укрытия – до 3,7 м

По позициям украинских военных в Крымском на Луганском направлении прилетают мощные российские противотанковые гранаты.

Об этом говорится в сюжете Военного телевидения Украины.

Отмечается, что РПГ-27 "Таволга" находится на вооружении только у России и Иордании.

Их бронепробивная сила позволяет прожечь броню за динамической защитой до 0,6 м, пробить железобетон толщиной до 1,5 м, кирпич – до 2 м и деревоземляные укрытия – до 3,7 м.

А эффективная дальность стрельбы - до 200 м.

РПГ-27 "Таволга" принят на вооружение СССР в 1989 году.

"Украинские военные таких гранатометов никогда не имели, поэтому это - очередное доказательство использования российского оружия на Донбассе", - говорится в сообщении.

"Позавчера были обстреляны позиции моей роты, два бойца получили ранения", - рассказал один из украинских военных.

Напомним, по прогнозу замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и временно перемещенных лиц Украины Юрия Грымчака, в ноябре 2017 года в Донбассе произойдет обострение конфликта с войсками РФ.