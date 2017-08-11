С начала года в Украине пресекли 12 попыток продажи детей

С 1991 года более 230 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми

Национальная полиция с начала 2017 года зафиксировала в Украине 12 попыток продать детей, из них 4 попытки продать младенцев. Об этом сообщает Радио Свобода.

"Такие позорные случаи действительно есть на территории Украины. На сегодняшний день нами с начала года задокументировано 12 фактов незаконных сделок в отношении несовершеннолетних. Из них 4 факта продажи новорожденных детей, остальные – это совершенные преступления в отношении несовершеннолетних в возрасте до 14 лет", – заявил главный оперуполномоченный департамента борьбы с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Национальной полиции Украины Андрей Гаманюк.

В то же время, по данным представительства Международной организации по миграции в Украине, более 230 тысяч украинцев пострадали от торговли людьми с 1991 года, что делает Украину одной из основных стран происхождения пострадавших от современного рабства в Европе.

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Напомним, за первое полугодие 2017 года Нацполиция выявила почти 150 преступлений, связанных с торговлей людьми, что более чем вдвое больше, чем на протяжении прошлого года.