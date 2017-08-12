Украинцы сегодня смогут посмотреть звездопад Персеидов

В ближайшие дни украинцы могут наблюдать самое яркое и красивое космическое явление - звездопад Персеиды.

Апогея Персеиды, как сообщает "Страна" достигнут в ночь с 12 на 13 августа.

Звездопад Персеиды – это метеорный поток, проходящий очень близко к Земле. Он оставляет за собой красивый звездный шлейф.

Яркость метеорному потоку придает комета Свифта-Таттла. Хвост кометы теряет частицы космических пород, которые, падая, сгорают в атмосфере. Метеорный поток Персеиды – одно из самых ярких небесных явлений. Он входит в большую тройку самых крупных звездопадов и считается одним из самых красивых метеорных потоков.

Максимальное количество сгораемых частиц в пик звездопада может достигнуть более 200 в час. Чтобы его увидеть, необходимо смотреть в сторону созвездия Персея.

Чтобы увидеть поток Персеиды, нужно найти созвездие Персея, ориентир – Большая Медведица, от начала которой нужно вести прямую линию так, чтобы она пересекала Полярную звезду. Далее созвездие Кассиопеи. Созвездие Персея находится рядом.

Для того чтобы увидеть звездопад Персеиды, лучше найти место, где будет хороший обзор небосвода. Желательно в это время находиться подальше от всех источников света – окон, фонарей, дорог с потоком автомобилей. Наилучший вариант – уехать за город.

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