Редкое и эффектное явление: в Киеве видели солнечное гало

В небе над Украиной 14 апреля появилось солнечное гало. Это необычное оптическое явление, возникающее в атмосфере вследствие преломления и отражения света.

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Сегодня, 14 апреля, в Киеве жители могли наблюдать за солнечным га ло в виде круга. С древнегреческого "гало" переводится как "сияние", или "нимб". В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год при благоприятных погодных условиях. Снимки гало появились в соцсетях.

Увидеть гало на небе можно невооруженным глазом, впрочем, астроном советует использовать солнечные очки, чтобы уберечь глаза от яркого солнечного света.

Солнечное гало в Киеве Фото: Соцсети

"В былые времена это явление воспринимали за знамение", — рассказывал ранее астроном Владимир Кажанов.

В частности, в древности люди верили, что солнечное гало — это знак того, что зло будет наказано, а завоевателей постигнет неудача.

Солнечное гало — это светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца. Такое оптическое явление возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах и наблюдается чаще всего в атмосфере у перисто-слоистых облаков. Кристаллы льда действуют как оптическая призма, именно поэтому мы видим белое кольцо вокруг солнца. Всего известно до 90 разновидностей гало. Существует даже лунное гало.

Солнечное гало в Киеве Фото: Соцсети

По народным приметам и не только, гало является предвестником изменения погоды. Сегодня в Киеве облачно. Большая часть дня прошла без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий дождь.

Ранее известный синоптик Наталья Диденко рассказывала, что на выходных в Украине будет тепло, температура будет держаться около +22 градусов, а на юге и востоке даже поднимется до +25.

На западе и севере в воскресенье будет задувать порывистый ветер.

14-го апреля большую часть суток — без осадков, а со второй половины дня и вечером будет дождь в западных и северных областях.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как образуется лунное гало. И насколько часто можно увидеть это интересное явление.

Также ученые рассказали, какую форму имеет радуга. И это не дуга, как мы считаем, когда видим ее на небе. И почему в спектре радуги нет таких цветов, как белый и черный.