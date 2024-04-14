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Украина

Редкое и эффектное явление: в Киеве видели солнечное гало

Солнечное гало, киев
Фото: Соцсети | Солнечное гало в Киеве

В небе над Украиной 14 апреля появилось солнечное гало. Это необычное оптическое явление, возникающее в атмосфере вследствие преломления и отражения света.

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Сегодня, 14 апреля, в Киеве жители могли наблюдать за солнечным га ло в виде круга. С древнегреческого "гало" переводится как "сияние", или "нимб". В Украине гало можно наблюдать 70-120 раз в год при благоприятных погодных условиях. Снимки гало появились в соцсетях.

Увидеть гало на небе можно невооруженным глазом, впрочем, астроном советует использовать солнечные очки, чтобы уберечь глаза от яркого солнечного света.

Солнечное гало, киев Fullscreen
Солнечное гало в Киеве
Фото: Соцсети

"В былые времена это явление воспринимали за знамение", — рассказывал ранее астроном Владимир Кажанов.

В частности, в древности люди верили, что солнечное гало — это знак того, что зло будет наказано, а завоевателей постигнет неудача.

Солнечное гало — это светлый слабо окрашенный круг вокруг Солнца. Такое оптическое явление возникает вследствие преломления и отражения света в ледяных кристаллах и наблюдается чаще всего в атмосфере у перисто-слоистых облаков. Кристаллы льда действуют как оптическая призма, именно поэтому мы видим белое кольцо вокруг солнца. Всего известно до 90 разновидностей гало. Существует даже лунное гало.

Солнечное гало, киев Fullscreen
Солнечное гало в Киеве
Фото: Соцсети

По народным приметам и не только, гало является предвестником изменения погоды. Сегодня в Киеве облачно. Большая часть дня прошла без осадков, а ближе к вечеру ожидается мелкий дождь.

Ранее известный синоптик Наталья Диденко рассказывала, что на выходных в Украине будет тепло, температура будет держаться около +22 градусов, а на юге и востоке даже поднимется до +25.

На западе и севере в воскресенье будет задувать порывистый ветер.

14-го апреля большую часть суток — без осадков, а со второй половины дня и вечером будет дождь в западных и северных областях.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как образуется лунное гало. И насколько часто можно увидеть это интересное явление.

Также ученые рассказали, какую форму имеет радуга. И это не дуга, как мы считаем, когда видим ее на небе. И почему в спектре радуги нет таких цветов, как белый и черный.