Какую форму на самом деле имеет радуга: ученые утверждают, что это далеко не дуга

Иногда желаемое не является действительным. Это касается и такого явления, как радуга.

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Имеют ли радуги форму арки или дугообразную форму? На самом деле они просто выглядят чаще всего именно так, а имеют совсем другую форму. Все зависит от места, с которого на радугу посмотреть, пишет Live Science.

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Если вам кажется, что такое обычное разноцветное явление, как радуга, которое появляется после дождя, имеет форму дуги или арки, то вы ошибаетесь. По словам Майкла Кавулича из Университета штата Колорадо, мы видим радугу, когда солнечный свет проходит через капли дождя и преломляется. Но на самом деле мы часто видим только часть радуги в форме дуги, а настоящая ее форма – круглая. То есть радуга имеет круглую форму. Но увидеть ее такой можно только с определенных мест обзора.

Радуга представляет собой одну из форм солнечного гало, атмосферного явления, которое связано с прохождением света через воздух, но в данном случае через капли дождя. Поверхность Земли блокирует часть солнечного света, то есть остальную часть солнечного гало, которое имеет круглую форму, и поэтому мы видим то, что называется радугой.

О том, что из себя представляют солнечные и лунные гало, Фокус уже писал.

По словам Кавулича, капли дождя также не имеют форму слезы, как их часто изображают. На самом деле они представляют собой сферы. Большая часть света проходит через дождевую каплю, преломляется и отражается с другой стороны.

Свет начинает преломляться, когда попадает на каплю дождя, потому что вода плотнее воздуха. Свет продолжает свое движение дальше по капле и еще раз преломляется, и в конечном итоге разделяется на знаковые для радуги цвета.

[ + – ] Если вам кажется, что такое обычное разноцветное явление, как радуга, которое появляется после дождя, имеет форму дуги или арки, то вы ошибаетесь. По словам Майкла Кавулича из Университета штата Колорадо, мы видим радугу, когда солнечный свет проходит через капли дождя и преломляется. Но на самом деле мы часто видим только часть радуги в форме дуги, а настоящая ее форма – круглая Фото: Getty Images

Как уже писал Фокус, ученые рассказали, почему мы никогда не увидим в радуге некоторые цвета, например, черный и белый.

"Капли дождя имеют сферическую форму, поэтому они отражают свет в форме конуса. А на конце конуса, как известно, находится круг. Поэтому радуга на самом деле круглая", — говорит Кавулич.

Но для того, чтобы увидеть радугу, хотя бы в форме арки, Солнце должно находится позади наблюдателя. Только так можно увидеть преломление и отражение солнечного света в каплях дождя.

По словам Кавулича, даже если вы будете двигаться, то радуга также будет "двигаться" вместе с вами, при этом она будет оставаться в одно и том же месте относительно Солнца. Заметить же изменения в радуге можно только в течение долгого наблюдения, например, когда происходит восход, или закат Солнца.

Ученый говорит, что полную, то есть круглую радугу можно увидеть только с большой высоты, и то это не всегда может получится. Например, такую радугу можно наблюдать с борта самолета, или же с крыши небоскреба, или с вершины высокой горы.

Также Фокус писал о том, что ученые рассказали, можно ли увидеть радугу на Марсе.

Что касается Солнца, то как уже писал Фокус, ученые обнаружили на нашей звезде "искры", которые предвещают беду. Загадочные явления на Солнце помогут предсказать опасные для Земли солнечные вспышки.