Особенности Красной планеты. Ученые рассказали, можно ли увидеть радугу на Марсе

Радуга — одно из самых поразительных атмосферных явлений, которое завораживает своей красотой, поэтому не удивительно, что людям хочется его наблюдать и на других планетах.

На Красной планете существует много климатических явлений, которые очень похожи на те, что наблюдаются на Земле. Облака, пыльные бури и многое другое можно увидеть на поверхности Марса, но образуется ли радуга на далекой планете? К сожалению, нет, пишет Gadgets.

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Но почему, ведь в марсианской атмосфере есть водяные облака? Да, они есть, но сама атмосфера очень разрежена. Также температура на Красной планете настолько низкая, что делает невозможным процесс формирования дождя.

Радуга образуется, когда солнечный свет, проходя через каплю, отражается от задней поверхности и попадает в человеческий глаз. Для образования радуги необходимы капли воды, которые имеют именно сферическую форму, а это очень важно. Однако на Марсе количество капель — незначительное. Кроме всего прочего, на Марсе недостаточно воды для конденсации, и слишком холодно для того, чтобы жидкая вода в атмосфере приняла форму сферических капель воды.

По словам ученого из NASA Марка Леммона, крошечные капли, имеющиеся на Марсе, в 20 раз меньше человеческого волоса и в 10 раз меньше капель, существующих в земных облаках. Капли должны быть как минимум в 10 раз больше, чтобы создать радугу. Причем даже если в марсианских облаках найти снег, он будет бесполезен для формирования радуги.

Стоит также отметить, что марсоход Perseverance уже отправлял фотографии с Марса на которых была изображена своеобразная радужная дуга. Но это была не радуга, а лишь блик на объективе. Так что нам остается лишь посочувствовать марсианам, что они не могут наблюдать такое великолепное атмосферное явление и порадоваться за то, как нам повезло.