Особливості Червоної планети. Вчені розповіли, чи можна побачити веселку на Марсі

Райдуга — одне з найдивовижніших атмосферних явищ, яке зачаровує своєю красою, тому не дивно, що людям хочеться його спостерігати й на інших планетах.

На Червоній планеті існує багато кліматичних явищ, які дуже подібні до тих, що спостерігаються на Землі. Хмари, пилові бурі та багато іншого можна побачити на поверхні Марса, але чи утворюється веселка на далекій планеті? На жаль, ні, пише Gadgets.

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Але чому, у марсіанській атмосфері ж є водяні хмари? Так, вони є, але атмосфера дуже розріджена. Також температура на Червоній планеті настільки низька, що унеможливлює процес формування дощу.

Веселка утворюється, коли сонячне світло, проходячи через краплю, відбивається від задньої поверхні та потрапляє в людське око. Для утворення веселки необхідні краплі води, які мають саме сферичну форму, а це дуже важливо. Проте на Марсі кількість крапель – незначна. Крім усього іншого, на Марсі недостатньо води для конденсації і дуже холодно для того, щоб рідка вода в атмосфері набула форми сферичних крапель води.

За словами вченого з NASA Марка Леммона, крихітні краплі, наявні на Марсі, у 20 разів менші за людське волосся та в 10 разів менші за краплини, що існують у земних хмарах. Краплі повинні бути як мінімум у 10 разів більшими, щоб створити веселку. Причому навіть якщо в марсіанських хмарах знайти сніг, він буде марним для формування веселки.

Варто також зазначити, що марсохід Perseverance уже відправляв фотографії з Марса, на яких була зображена своєрідна райдужна дуга. Але це була не веселка, а лише відблиск на об'єктиві. Отже, нам залишається лише поспівчувати марсіанам, що вони не можуть спостерігати таке чудове атмосферне явище, і порадіти через те, як нам пощастило.