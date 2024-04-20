"Ефект слави": астрономи вперше побачили космічну веселку поза Сонячною системою (фото)

Унікальне явище було зафіксовано на надгарячій планеті WASP-76b у сузір'ї Риб. На думку вчених, в атмосфері планети міститься розпечене залізо, яке випадає на поверхню планети у вигляді дощу.

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Астрономи вперше побачили так звану космічну веселку, або ще як називають вчені "ефект слави" за межами Сонячної системи. Це явище може відкрити нові відомості про інопланетні світи, повідомив 19 квітня канал CNN.

"Ефект слави" візуально нагадує земну веселку. Він являє собою концентричні різнокольорові кільця світла і виникає, коли світло відбивається від хмар, що складаються з однорідної речовини.

Саме таке дивовижне явище фахівці Європейського космічного агентства Cheops виявили на надгарячій екзопланеті WASP-76b, що розташована на відстані 637 світлових років від Землі. Водночас наголошується, що цей ефект в області Сонячної системи спостерігався на Венері, поки космічний апарат "Хеопс" не вловив неймовірно слабкий сигнал, який свідчить про те, що ефект виникає в атмосфері гарячої WASP-76b.

Провідний астроном з Інституту астрофізики та космічних наук у Португалії Олів'є Деманжон пояснив, чому "космічну веселку" не помітили раніше. За його словами, для цього потрібні дуже своєрідні умови.

"Ефект слави" на Венері. Джерело: CNN

"По-перше, вам потрібні атмосферні частинки, близькі до ідеальної сферичної форми, абсолютно однорідні й досить стабільні, щоб їх можна було спостерігати протягом тривалого часу. Прилегла зірка повинна світити прямо на планету, а спостерігач — у цьому разі "Хеопс" — має перебувати в правильній орієнтації", — пояснив учений.

Що відомо про WASP-76b

Гаряча екзопланета WASP-76b розташована в сузір'ї Риб і обертається навколо своєї батьківської зірки WASP-76 на відстані приблизно 0,033 астрономічних одиниць. Орбітальний період WASP-76b становить приблизно 1,8 дня.

Вчені встановили, що інтенсивне тепло і випромінювання, що отримується від цієї зірки, більш ніж у 4 000 разів більше, ніж Земля отримує від нашого Сонця. Це призвело до того, що WASP-76b "роздулася", ставши майже вдвічі більшою за найбільшу планету нашої Сонячної системи — газового гіганта Юпітера.

Отримавши унікальні дані, астрономи вирішили сконцентрувати зусилля і вивчити, як з'явився дисбаланс світла, що виник під час руху WASP-76b по орбіті перед зіркою-господарем. Водночас є версія, що явище викликане чимось інтригуючим. Наприклад, Деманжон розповів, що це перший випадок, коли було виявлено настільки різку зміну яскравості екзопланети.

"Це відкриття змушує нас припустити, що несподіване світіння може бути спричинене сильним, локалізованим і анізотропним (залежним від напрямку) відбиттям — ефектом слави".

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На закінчення повідомляється, що якщо астрономи справді спостерігають ефект слави на WASP-76b, це означає, що на планеті є стійкі хмари, що складаються з ідеально сферичних крапель, або хмари, які постійно поповнюються. У будь-якому разі, наявність таких хмар говорить про те, що атмосфера планети має стабільну температуру.

Водночас природа того, що саме міститься в хмарах на WASP-76b, залишається загадкою, але це може бути раніше виявлене залізо, яке розжарюється настільки, що випадає на поверхню планети у вигляді дощу.

Ілюстрація з видом планети WASP-76b, де з неба ллється залізний дощ. Джерело: CNN

Нагадаємо, космічний апарат "Юнона" надав ученим з NASA нові дані. Вони змогли побачити крупним планом дві вражаючі особливості на поверхні супутника Юпітера: круту гору й острови посеред лавового озера.