"Эффект славы": астрономы впервые увидели космическую радугу вне Солнечной системы (фото)

Уникальное явления было зафиксировано на сверхгорячей планете WASP-76b в созвездии Рыб. По мнению ученых, в атмосфере планеты содержится раскаленное железо, которое выпадает на поверхность планеты в виде дождя.

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Астрономы впервые увидели так называемую космическую радугу, или еще как называют ученые "эффект славы" за пределами Солнечной системы. Это явление может открыть новые сведения об инопланетных мирах, сообщил 19 апреля канал CNN.

"Эффект славы" визуально напоминает земную радугу. Он представляет собой концентрические разноцветные кольца света и возникает, когда свет отражается от облаков, состоящих из однородного вещества.

Именно такое удивительное явление специалисты Европейского космического агентства Cheops выявилина сверхгорячей экзопланете WASP-76b, находящейся на расстоянии 637 световых лет от Земли. При этом отмечается, что этот эффект в области Солнечной системы наблюдался на Венере, пока космический аппарат "Хеопс" не уловил невероятно слабый сигнал, свидетельствующий о том, что эффект возникает в атмосфере горячей WASP-76b.

Ведущий астроном из Института астрофизики и космических наук в Португалии Оливье Деманжон пояснил почему "космическую радугу" не заметили раньше. По его словам, для этого нужны очень своеобразные условия.

"Эффект славы" на Венере. Источник: CNN

"Во-первых, вам нужны атмосферные частицы, близкие к идеальной сферической форме, абсолютно однородные и достаточно стабильные, чтобы их можно было наблюдать в течение длительного времени. Близлежащая звезда должна светить прямо на планету, а наблюдатель — в данном случае "Хеопс" — должен находиться в правильной ориентации", — пояснил ученый.

Что известно о WASP-76b

Горячая экзопланета WASP-76b расположена в созвездии Рыб и вращается вокруг своей родительской звезды WASP-76 на расстоянии примерно 0,033 астрономических единиц. Орбитальный период WASP-76b составляет примерно 1,8 дня.

Ученые установили, что интенсивное тепло и излучение, получаемое от этой звезды, более чем в 4 000 раз больше, чем Земля получает от нашего Солнца. Это привело к тому, что WASP-76b "раздулась", став почти вдвое больше самой большой планеты нашей Солнечной системы — газового гиганта Юпитера.

Получив уникальные данные астрономы решили сконцентрировать усилия и изучить, как появился дисбаланс света, возникший при движении WASP-76b по орбите перед звездой-хозяином. При этом есть версия, что явление вызвано чем-то интригующим. Например, Деманжон рассказал, что это первый случай, когда было обнаружено столь резкое изменение яркости экзопланеты.

"Это открытие заставляет нас предположить, что неожиданное свечение может быть вызвано сильным, локализованным и анизотропным (зависящим от направления) отражением — эффектом славы".

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В заключение сообщается, что если астрономы действительно наблюдают эффект славы на WASP-76b, это означает, что на планете есть устойчивые облака, состоящие из идеально сферических капель — или облака, которые постоянно пополняются. В любом случае, наличие таких облаков говорит о том, что атмосфера планеты имеет стабильную температуру.

Вместе с тем природа того, что именно находится в облаках на WASP-76b, остается загадкой, но это может быть ранее обнаруженное железо, которое раскаляется настолько что выпадает на поверхность планеты в виде дождя.

Иллюстрация с видом планеты WASP-76b, где с неба льется железный дождь. Источник: CNN

Напомним, космический аппарат "Юнона" предоставил ученым из NASA новые данные. Они смогли увидеть крупным планом две впечатляющие особенности на поверхности спутника Юпитера: крутую гору и острова посреди лавового озера.