Погрітись на вулиці, бо йде похолодання: синоптикиня поділилась прогнозом погоди на 14 березня
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 14 березня по всій території країни очікується тепла погода, однак надвечір можуть бути опади у західних областях.
В п'ятницю, 14 березня, в Україні буде тепла погода, місцями до +22 градусів, однак найближчими днями Україну очікує похолодання зі снігом та дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Цього дня в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15+22 градуси. Дещо нижчою буде температура на Волині, Рівненщині, Львівщині, північних районах Житомирщини та Київщини. Там стовпчик термометра підніметься до +11…+14 градусів.
Істотні опади у п'ятницю, 14 березня, малоймовірні. Проте надвечір вони можуть зʼявляться у західних областях. Сильного вітру не очікується.
Погода 14 березня в Києві
В столиці цього дня переважатиме суха погода. Повітря прогріється до +14 градусів.
Читати також
Вперше на боці України: журналісти з Китаю зняли сюжет про те, як воюють ЗСУ (відео)
США та Україна обговорили умови перемир'я та угоду про метали: перші деталі переговорів
"Не хотів наражати на небезпеку": Джей Ді Венс уперше прокоментував службу брата в українській армії
"Чому ми йдемо з Курщини": Безугла розкритикувала Сирського і похвалила Драпатого
"Використайте завтрашній день гарно, бо вже підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання", — додала Наталія Діденко.
За даними синоптикині, вже 16 березня очікується похолодання. З цього дня на прогностичній карті опадів — сніг та мокрий сніг.
Зазначимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в березні буде в межах від +1 до +7 градусів, тобто на 1-1,5 градуса вище за норму. Це означає, що якщо зараз у нас високі значення температури, то надалі може бути певне зниження.
Нагадаємо, що в Україні істотне похолодання прогнозують вже 14 та 15 березня. Південна частина, східні області та значна частина центру ще побудуть у теплій погоді, проте й там із 17 березня також почнеться вирівнювання березневих процесів у бік похолодання.
Читати також
ЗСУ йдуть із Курської області: що відбувається на фронті (карта)
РФ атакувала "шахедами" Дніпро, Харків та Суми: у всіх містах є руйнування, деталі (фото)
За участю людини у цивільному: у Харкові чоловіка забрали просто з вулиці (відео)
"Демонтаж" влади та мир не раніше 2026 року: РФ готує жорстку переговорну позицію, — WP