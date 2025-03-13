Погрітись на вулиці, бо йде похолодання: синоптикиня поділилась прогнозом погоди на 14 березня

Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, що 14 березня по всій території країни очікується тепла погода, однак надвечір можуть бути опади у західних областях.

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В п'ятницю, 14 березня, в Україні буде тепла погода, місцями до +22 градусів, однак найближчими днями Україну очікує похолодання зі снігом та дощами. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Цього дня в Україні очікується тепла погода з температурою повітря +15+22 градуси. Дещо нижчою буде температура на Волині, Рівненщині, Львівщині, північних районах Житомирщини та Київщини. Там стовпчик термометра підніметься до +11…+14 градусів.

Істотні опади у п'ятницю, 14 березня, малоймовірні. Проте надвечір вони можуть зʼявляться у західних областях. Сильного вітру не очікується.

Погода 14 березня в Києві

В столиці цього дня переважатиме суха погода. Повітря прогріється до +14 градусів.

"Використайте завтрашній день гарно, бо вже підуть дощі, можливий мокрий сніг і похолодання", — додала Наталія Діденко.

За даними синоптикині, вже 16 березня очікується похолодання. З цього дня на прогностичній карті опадів — сніг та мокрий сніг.

Зазначимо, що за прогнозом Укргідрометцентру, середня місячна температура в березні буде в межах від +1 до +7 градусів, тобто на 1-1,5 градуса вище за норму. Це означає, що якщо зараз у нас високі значення температури, то надалі може бути певне зниження.

Нагадаємо, що в Україні істотне похолодання прогнозують вже 14 та 15 березня. Південна частина, східні області та значна частина центру ще побудуть у теплій погоді, проте й там із 17 березня також почнеться вирівнювання березневих процесів у бік похолодання.