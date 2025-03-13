Погреться на улице, потому что идет похолодание: синоптик поделилась прогнозом погоды на 14 марта

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что 14 марта по всей территории страны ожидается теплая погода, однако вечером могут быть осадки в западных областях.

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В пятницу, 14 марта, в Украине будет теплая погода, местами до +22 градусов, однако в ближайшие дни Украину ожидает похолодание со снегом и дождями. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В этот день в Украине ожидается теплая погода с температурой воздуха +15+22 градуса. Несколько ниже будет температура на Волыни, Ровенщине, Львовщине, северных районах Житомирщины и Киевщины. Там столбик термометра поднимется до +11...+14 градусов.

Существенные осадки в пятницу, 14 марта, маловероятны. Однако к вечеру они могут появятся в западных областях. Сильного ветра не ожидается.

Погода 14 марта в Киеве 14 марта в Киеве

В столице в этот день будет преобладать сухая погода. Воздух прогреется до +14 градусов.

"Используйте завтрашний день хорошо, потому что уже пойдут дожди, возможен мокрый снег и похолодание", — добавила Наталья Диденко.

По данным синоптика, уже 16 марта ожидается похолодание. С этого дня на прогностической карте осадков — снег и мокрый снег.

Отметим, что по прогнозу Укргидрометцентра, средняя месячная температура в марте будет в пределах от +1 до +7 градусов, то есть на 1-1,5 градуса выше нормы. Это означает, что если сейчас у нас высокие значения температуры, то в дальнейшем может быть определенное снижение.

Напомним, что в Украине существенное похолодание прогнозируют уже 14 и 15 марта. Южная часть, восточные области и значительная часть центра еще побудут в теплой погоде, однако и там с 17 марта также начнется выравнивание мартовских процессов в сторону похолодания.