По завету единорогов. Ученые рассказали, почему мы никогда не увидим в радуге некоторые цвета

Исследователи напомнили, как возникает радуга и почему некоторые цвета мы не увидим никогда в жизни.

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Радуга является предвестником чего-то хорошего. Разноцветная дуга способна поднять настроение даже в самый пасмурный день. Однако вы задумывались, почему некоторых цветов на радуге мы никогда не сможем наблюдать, физик из Ноттингемского Трентского университета Джеймс Роулингс рассказал, почему, пишет Science Alert.

Для того, чтобы мы увидели в небе радугу должно сойтись сразу несколько условий — необходимы капельки воды в воздухе, будь то дождь или туман, и необходимо, чтобы Солнце было позади нас и довольно низко над землей. По сути радуга и создается с помощью света, проходящего через капли воды.

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Несмотря на то, что солнечный свет кажется нам белым, он на самом деле состоит из смеси разных цветов. В момент когда свет проходит через каплю воды, эти цвета разделяются.

Невооруженным глазом этого не рассмотреть, но свет распространяется волнами, подобно тем, что движутся по океану. Каждый из цветов радуги имеет определенную длину волны — например, у фиолетового она самая короткая, а у красного — самая длинная.

Известно, что капли дождя на самом деле имею форму шариков, а вовсе не слез, как мы часто его рисуем. Когда свет попадает на один из этих маленьких шариков воды, он меняет направление. То есть "преломляется". Любопытно, что волны с разной длинной будут преломляться по-разному, а если свет падает на каплю воды под правильным углом, он фактически разделяет длины волн на разные цвета. Поскольку большое количество света преломляется через множество капель воды, мы может наблюдать в небе такое явление, как радуга. А порядок цветов в ней определяется длиной их волны.

Когда нам впервые объясняют, что такое радуга, нам говорят, что она состоит из 7 цветов:

красный; оранжевый; желтый; зеленый; голубой; синий; фиолетовый.

Увы, но это не совсем так. Из-за того, что разные цвета смешиваются друг с другом, трудно сказать, где заканчивается один и начинается другой. На границе этих цветов, там, где они смешиваются, есть и другие цвета — например, бирюзовый между зеленым и голубым. Эти два цвета находятся рядом, а потому мы способны увидеть бирюзовый там, где они смешиваются. Однако существуют и другие цвета — например, коричневый, который представляет собой смесь красного и зеленого. Но эти полосы в радуге не расположены рядом, а потому мы не увидим этот цвет в радуге. То же самое и с многими другими цветами.

С другой стороны мы никогда не увидим в радуге еще два цвета — черный и белый. Первый по сути представляет собой отсутствие какого-либо цвета, когда света нет вообще. Белый же представляет собой сочетание всех цветов вместе. Когда свет преломляется каплями дождя, он как раз и разделяет белый свет на видимый спектр и он перестает быть просто белым. Еще одни цвет, который мы никогда не увидим в радуге — серый, ведь он является смесью черного и белого. Поскольку мы никогда не увидим этих цветов в радуге, то и смесь их, которую представляет собой серый, нам, увы, также не удастся увидеть.

Ранее Фокус писал о том, что ученые рассказали, можно ли увидеть радугу на Марсе.