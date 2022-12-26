За завітом єдинорогів. Учені розповіли, чому ми ніколи не побачимо у веселці деякі кольори

Дослідники нагадали, як виникає веселка і чому деякі кольори ми ніколи не побачимо в житті.

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Веселка є провісником чогось хорошого. Різнокольорова дуга здатна підняти настрій навіть у похмурий день. Однак ви замислювалися, чому деяких кольорів на веселці ми ніколи не зможемо спостерігати, фізик із Ноттінгемського Трентського університету Джеймс Роулінгс розповів, чому, пише Science Alert.

Для того, щоб ми побачили в небі веселку, має зійтися одразу кілька умов — необхідні крапельки води в повітрі, чи то дощ, чи туман, і необхідно, щоб Сонце було позаду нас і досить низько над землею. По суті веселка створюється за допомогою світла, що проходить через краплі води.

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Незважаючи на те, що сонячне світло здається нам білим, воно насправді складається із суміші різних кольорів. Коли світло проходить через краплю води, ці кольори поділяються.

Неозброєним оком цього не розглянути, але світло поширюється хвилями, подібно до тих, що рухаються по океану. Кожен із кольорів веселки має певну довжину хвилі — наприклад, у фіолетового вона найкоротша, а у червоного — найдовша.

Відомо, що краплі дощу насправді мають форму кульок, а зовсім не сліз, як ми часто малюємо. Коли світло потрапляє на одну з цих маленьких кульок води, воно змінює напрямок. Тобто "заломлюється". Цікаво, що хвилі з різною довжиною будуть переломлюватись по-різному, а якщо світло падає на краплю води під правильним кутом, воно фактично поділяє довжини хвиль на різні кольори. Оскільки велика кількість світла переломлюється через безліч крапель води, ми можемо спостерігати в небі таке явище, як веселка. А порядок кольорів у ній визначається довжиною їх хвилі.

Коли нам вперше пояснюють, що таке веселка, нам кажуть, що вона складається із 7 кольорів:

Червоний. Помаранчевий. Жовтий. Зелений. Блакитний. Синій. Фіолетовий.

Але це не зовсім так. Через те, що різні кольори поєднуються один з одним, важко сказати, де закінчується один і починається інший. На межі цих кольорів, там, де вони змішуються, є й інші кольори, наприклад, бірюзовий між зеленим і блакитним. Ці два кольори знаходяться поруч, тому ми здатні побачити бірюзовий там, де вони змішуються. Однак існують й інші кольори — наприклад, коричневий, який є сумішшю червоного і зеленого. Але ці смуги у веселці не розташовані поруч, а тому ми не побачимо цей колір у веселці. Те саме й з багатьма іншими кольорами.

З іншого боку, ми ніколи не побачимо у веселці ще два кольори — чорний і білий. Перший по суті є відсутністю будь-якого кольору, коли світла немає взагалі. Білий же є поєднанням усіх кольорів разом. Коли світло переломлюється краплями дощу, воно якраз і поділяє біле світло на видимий спектр і воно перестає бути просто білим. Ще один колір, який ми ніколи не побачимо у веселці — сірий, адже він є сумішшю чорного та білого. Оскільки ми ніколи не побачимо цих кольорів у веселці, то й суміш їх, яку є сірий, нам, на жаль, також не вдасться побачити.

Раніше Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можна побачити веселку на Марсі.