Яку форму насправді має веселка: вчені стверджують, що це далеко не дуга

Іноді бажане не є дійсним. Це стосується й такого явища як веселка.

Related video

Чи мають веселки форму арки чи дугоподібну форму? Насправді вони просто найчастіше мають саме такий вигляд, але мають зовсім іншу форму. Все залежить від місця, з якого на веселку подивитися, пише Live Science.

У Фокус. Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

Якщо вам здається, що таке звичайне різнокольорове явище як веселка, що з'являється після дощу, має форму дуги чи арки, то ви помиляєтеся. За словами Майкла Кавуліча з Університету штату Колорадо, ми бачимо веселку, коли сонячне світло проходить через краплі дощу та переломлюються. Але насправді ми часто бачимо лише частину веселки у формі дуги, а її справжня форма — кругла. Але побачити її такою можна лише з певних місць огляду.

Веселка є однією з форм сонячного гало, атмосферного явища, яке пов'язане з проходженням світла через повітря, але в цьому випадку через краплі дощу. Поверхня Землі блокує частину сонячного світла, тобто решту сонячного гало, яке має круглу форму, і тому ми бачимо те, що називається веселкою.

Про те, чим є сонячні та місячні гало, Фокус уже писав.

За словами Кавуліча, краплі дощу також не мають форми сльози, як їх часто змальовують. Насправді вони є сферами. Більшість світла проходить через дощову краплю, заломлюється та відбивається з іншого боку.

Світло починає заломлюватися, коли потрапляє на краплю дощу, тому що вода щільніша за повітря. Світло продовжує свій рух далі по краплині, ще раз заломлюється та зрештою поділяється на знакові для веселки кольори.

[ + – ] Якщо вам здається, що таке звичайне різнокольорове явище як веселка, що з'являється після дощу, має форму дуги чи арки, то ви помиляєтеся. За словами Майкла Кавуліча з Університету штату Колорадо, ми бачимо веселку, коли сонячне світло проходить через краплі дощу та переломлюються. Але насправді ми часто бачимо лише частину веселки у формі дуги, а її справжня форма — кругла. Фото: Getty Images

Як уже писав Фокус, учені розповіли, чому ми ніколи не побачимо у веселці деякі кольори, наприклад, чорний і білий.

"Краплі дощу мають сферичну форму, тому вони відображають світло у формі конуса. А на кінці конуса, як відомо, розташоване коло. Тому веселка насправді кругла", — каже Кавуліч.

Але для того, щоб побачити веселку хоча б у формі арки, Сонце має бути позаду спостерігача. Тільки так можна побачити заломлення та відбиття сонячного світла в краплях дощу.

За словами Кавуліча, навіть якщо ви рухатиметеся, то веселка також "рухатиметься" разом фз вами, водночас вона залишатиметься в тому самому місці щодо Сонця. Помітити ж зміни у веселці можна тільки протягом тривалого спостереження, наприклад, коли відбувається схід або захід Сонця.

Учений каже, що повну, тобто круглу веселку можна побачити тільки з великої висоти, і це не завжди може вийти. Наприклад, таку веселку можна спостерігати з борту літака, або з даху хмарочоса, або з вершини високої гори.

Також Фокус писав про те, що вчені розповіли, чи можна побачити веселку на Марсі.

Що стосується Сонця, то як уже писав Фокус, вчені виявили на нашій зірці "іскри", які віщують біду. Загадкові явища на Сонці допоможуть передбачити небезпечні для Землі сонячні спалахи.