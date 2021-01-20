В небе над Кривым Рогом заметили редкое природное явление гало (фото)

Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

В Кривом Роге из-за морозов в небе образовалось редкое атмосферное явление, которое называется гало. Снимки этого явления опубликовала в Facebook пользователь под ником Nata Li.

"Кривой Рог! Сегодня 20.01.2021, когда за окном -17 градусов, мы стали свидетелями очень редкого атмосферного явления, такого как гало", – написала она.

Женщина также объяснила, что иногда, в морозную погоду, возможно появление гало, образуемого кристаллами льда, взвешенными в атмосфере близко к земной поверхности.

Вид гало зависит от формы и расположения кристаллов. Отраженный и преломленный ледяными кристаллами свет нередко разлагается в спектр, что делает гало похожим на радугу.

Гало – оптический феномен, представляет собой светящееся кольцо, которое образуется вокруг источника света. Чаще всего появляется вокруг Солнца и Луны, а иногда и других ярких источников, например, уличных фонарей.

Кстати, в 2018 году в небе над Харьковом тоже можно было увидеть гало.