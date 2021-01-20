У небі над Кривим Рогом помітили рідкісне природне явище - гало (фото)

Відбите і заломлене крижаними кристалами світло нерідко розкладається в спектр, що робить гало схожим на веселку.

У Кривому Розі через морози в небі утворилося рідкісне атмосферне явище, яке називається гало. Знімки цього явища опублікувала в Facebook користувач під ніком Nata Li.

"Кривий Ріг! Сьогодні 20.01.2021, коли за вікном -17 градусів, ми стали свідками дуже рідкісного атмосферного явища, такого як гало", — написала вона.

Жінка також пояснила, що іноді, в морозну погоду, можлива поява гало, утвореного кристалами льоду, зваженими в атмосфері близько до земної поверхні.

Вид гало залежить від форми і розташування кристалів. Відбите і заломлене крижаними кристалами світло нерідко розкладається в спектр, що робить гало схожим на веселку.

Гало — оптичний феномен, являє собою світле кільце, яке утворюється навколо джерела світла. Найчастіше з'являється навколо Сонця і Місяця, а іноді й інших яскравих джерел, наприклад, вуличних ліхтарів.

До речі, в 2018 році в небі над Харковом теж можна було побачити гало.