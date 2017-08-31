Свобода рожать. Запретят ли аборты в Украине

Украина — одна из 70 стран, в которых женщина имеет право сама решать, хочет она родить ребёнка или нет. Лишить украинских женщин этого права в украинском парламенте предлагают уже не в первый раз

Пока что такие инициативы не находят поддержки большинства депутатов. Но они не сдаются. "Аборт подрывает основы государства (возникает демографическая проблема) и семьи (психическое здоровье женщины ломается, моральное единство супругов ослабляется, семейная гармония нарушается)" — так в объяснительной записке к своему законопроекту обосновывает необходимость запрета абортов нардеп от БПП Дмитрий Голубов (стилистика депутата сохранена).

Законопроект был зарегистрирован в марте 2017 года и на несколько дней стал одной из топовых тем в СМИ. Но шумиха быстро улеглась, внимание общества переключилось на другие темы, как это часто бывает с подобными скандальными инициативами. В итоге профильный комитет Верховной Рады до сих пор не добрался до рассмотрения законопроекта.

За последние годы это не первая попытка нардепов подступиться к щекотливой теме абортов. Хотя все они были неудачными, опускать руки консервативно настроенные депутаты не намерены.

Попытка не пытка

Иногда с инициативами подобного рода выступает украинская церковь. Например, в 2012 году представители украинских греко-католической и римско-католической церквей потребовали от парламента запретить аборты по желанию женщины. По их подсчётам, из-за абортов Украина потеряла 40 миллионов граждан начиная с 1955 года, когда в СССР разрешили искусственное прерывание беременности. В УГКЦ и РКЦ уверяли, что страна превратилась в место для убийства детей, куда съезжаются женщины из стран, где аборты запрещены. Но убедить депутатский корпус проголосовать соответствующий закон не удалось.

В 2013 году ряд депутатов из фракции "Свободы" предлагали запретить искусственное прерывание беременности и карать врачей, проводящих такие операции, тюремным заключением на срок до 7 лет. Со схожей инициативой в 2015 году выступил нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук.

Уже в этом году с идеей ограничения права на аборты выступил депутат от БПП Голубов. В документе говорится, что искусственно прерывать беременность можно будет только в случае прямой угрозы жизни и здоровью женщины, патологии плода или изнасилования, и только если срок беременности будет меньше 22 недель. Действующее украинское законодательство разрешает женщине сделать аборт по той или иной причине до 12-й недели беременности, позже — только по медицинским показаниям.

Наконец, летом этого года Мосийчук вместе с 14 другими депутатами из разных фракций зарегистрировал ещё один законопроект по этой теме. На сей раз ничего запрещать депутаты не предлагают, вместо этого хотят предоставить врачу право отказаться от проведения аборта, если это противоречит его взглядам и убеждениям.

Запреты не работают

Аргументы активистов и депутатов, выступающих за запрет абортов, зачастую сводятся к тому, что такие операции противоречат праву ребёнка на жизнь, а с религиозной точки зрения искусственное прерывание беременности — это вообще грех детоубийства. Сам нерождённый ребёнок, по мнению некоторых противников абортов, во время операции испытывает такую же боль, как и взрослый человек, замученный пытками до смерти. Ну а в итоге всё это заканчивается разрушенными семьями, ухудшением и без того печальной демографической ситуации в стране.

При этом сторонники запрета игнорируют тот факт, что за период независимости количество абортов в стране уменьшилось в десять раз. По данным Министерства здравоохранения, в 1990 году в Украине количество абортов превышало 950 тыс. случаев в год. В 2016 году эта цифра изменилась до 96 тыс.

Что касается инициативы Мосийчука и Ко о возможности врача отказаться делать аборт, то, по словам профильных специалистов, необходимости в этом нет. "У нас и сейчас около половины врачей аборты делать не хотят и не делают их в принципе. Каждый врач имеет полное право отказаться от выполнения абортов, если это противоречит его мировоззрению", — говорит Мирослава Шалько, заместитель директора Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины. И объясняет, что отдельно существуют врачи-абортарии, в трудовые обязанности которых входит осуществление подобного рода операций. Только они сегодня по закону не имеют права отказывать женщинам в абортах.

О том, что уровень рождаемости в различных странах не имеет никакого отношения к абортам, говорит статистика. Например, в Канаде, где аборты разрешены на любой стадии беременности и финансируются из госбюджета, коэффициент рождаемости больше, чем в Польше, в которой искусственно прервать беременность женщина может только в трёх случаях: если её изнасиловали, если существует угроза её жизни или плод имеет генетические изъяны. В вопросе абортов соседняя Польша достаточно консервативна. В прошлом году сейм чуть было не запретил аборты даже по этим показателям. Тогда противники законопроекта по всей стране инициировали массовые акции протеста под названием "чёрный протест" и добились успеха: парламент Польши полностью отказаться от абортов не рискнул.

Показательный опыт полного запрета абортов есть в Филиппинах, где он действует с 1930 года. Сегодня по тамошнему законодательству аборты считаются преступлением, даже если их делают для спасения жизни матери. И хоть сторонники такого подхода указывают, что с момента запрета абортов население островов увеличилось почти в 5 раз, всё не так однозначно. По данным Глобальной женской сети репродуктивных прав, ежегодно в Филиппинах делают 600 тыс. нелегальных абортов. И из-за этого в стране от подпольных абортов каждый день умирают три женщины.

Распространение нелегальных абортов — проблема не только Филиппин, а всего мира в целом. По подсчётам Всемирной организации здравоохранения, ежегодно практически во всех развивающихся странах делают около 22 млн небезопасных абортов. После них в госпитализации нуждаются около 5 млн женщин и ещё более 3 млн не получают необходимой медицинской помощи в случае возникновения осложнений.

В Украине, по наблюдениям Мирославы Шалько, проблемы с подпольными абортами сегодня уже нет. "Подпольных небезопасных абортов у нас давно не делают. Женщины вроде бы научились себя ценить, поэтому такие операции делают только у проверенных врачей", — говорит она.

Чёрный протест. Массовые акции поляков в прошлом году убедили сейм не запрещать аборты полностью

За абортом за рубеж

Опрошенные Фокусом эксперты сошлись во мнении: запрет абортов не уменьшит, а, наоборот, прибавит Украине проблем. По мнению заведующей отделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социологических исследований Ирины Курило, у нас может появиться такое явление, как абортивный туризм, широко распространённый в соседней Польше. Тогда украинским женщинам придётся ездить делать аборты в другие страны, возможно, к непроверенным врачам, ведь профессионалы везде стоят дорого.

В случае запрета абортов ещё одной проблемой может стать рост количества брошенных детей. По данным Дмитрия Кулебы, уполномоченного президента Украины по правам детей, каждые три дня около 250 детей попадают в интернаты из-за бедности и плохого социального положения родителей. Сегодня в Украине почти 106 тыс. детей воспитываются в интернатах — это 1,5% всего детского населения страны. При этом сиротами из них являются только 8%, остальные 92% воспитываются в подобных заведениях при живых родителях. Конечно, в случае запрета на аборты по социальным показателям такие нежелательные дети пополнят ряды обитателей интернатов.

Сексуальное просвещение

Стоит отметить, что не все противники абортов выступают за их полный запрет. Так, активисты из организации Центра защиты материнства и семейных ценностей "Спаси и сохрани" считают, что нет смысла просто запрещать аборты, не защитив женщин, оказавшихся в непростой ситуации. "Вместо этого надо внести три других пункта. Первое — после того как женщина напишет в больнице заявление на эту операцию, надо дать ей "неделю тишины": время, когда её никто не будет трогать и у неё будет время обдумать своё решение. Во-вторых, мы предлагаем давать каждой женщине непосредственно перед самим абортом слушать сердцебиение малыша. Возможно, эмоцио­нально это как-то повлияет на её решение. И последнее, необходимо при каждой женской консультации создать "кабинеты доабортного консультирования", где с пациентками будут работать не просто рядовые гинекологи, а психологи", — рассказывает Фокусу Александр Ерух, глава организации.

Как показывает международный опыт, уменьшить количество абортов можно не прямыми запретами, а повышением сексуальной образованности молодёжи, при помощи информационных кампаний в СМИ и учебных заведениях. Половое просвещение обязательно входит в школьные программы большинства европейских стран, например, Германии, Великобритании, Нидерландов, Франции и Швейцарии.

По мнению Мирославы Шалько, нужна ещё и государственная поддержка в вопросе цен на средства контрацепции. "У нас в стране необоснованно высокие цены на презервативы, например. Логично, что не каждый человек и не всегда может позволить себе их купить. Государство сегодня должно урегулировать цены на контрацептивы, тогда потребность в абортах снизится в разы", — считает врач. По данным последнего отчёта Британской консультационной службы по беременности, в 2016 году 51% женщин забеременели только потому, что не пользовались средствами контрацепции.

Будет ли тема запрета абортов вообще обсуждаться в парламенте на серьёзном уровне, станет понятно только осенью, после того как депутаты вернутся с каникул. А вот проблема низкой сексуальной культуры населения вряд ли получит должное внимание властей. Пока депутаты боятся поднимать вопросы, которые могут стоить им поддержки консервативного избирателя, до сих пор уверенного, что "у нас в стране секса нет".